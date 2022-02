Serie B: La Civitus Allianz Vicenza si arrende a Fiorenzuola

Squadra in casa

Squadra in casa BP Vicenza

Altra sconfitta interna per la Civitus Allianza Vicenza che, nella 18esima giornata di campionato, si arrende alla Pall. Fiorenzuola 1972.

Una sfida play-off, quella giocata al Palazzetto dello sport di Vicenza, che vede gli ospiti partire bene in un continuo crescendo durante il match. Vicenza, invece, non riesce a trovare con continuità la via del canestro, nonostante i biancorossi avessero di fronte una delle peggiori difese del girone.

Fiorenzuola ottiene due punti che rappresentano il sorpasso in classifica proprio ai danni di Vicenza. Per i biancorossi il periodo nero continua con la terza sconfitta consecutiva che fa suonare più di un campanello d'allarme.

Civitus Allianz Vicenza - Pall. Fiorenzuola 1972 69-78 (16-17, 15-20, 20-27, 18-14)

Civitus Allianz Vicenza: Alessandro Cecchetti 17 (7/13, 0/0), Andrea Petracca 12 (3/4, 2/6), Nicola Bastone 12 (5/7, 0/3), Fabrizio Piccone 11 (0/4, 3/8), Marcello Piccoli 8 (4/11, 0/0), Andrea Mazzucchelli 7 (0/4, 2/5), Raphael Chiti 2 (1/1, 0/3), Fabio Sebastianelli 0 (0/1, 0/3), Piergiacomo Rigon 0 (0/0, 0/0), Michael dee Owens 0 (0/0, 0/0), Marco Massignan 0 (0/0, 0/0), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 30 10 + 20 (Andrea Petracca 9) - Assist: 10 (Fabrizio Piccone 5)

Pall. Fiorenzuola 1972: Giacomo Filippini 22 (5/6, 3/3), Denis Alibegovic 19 (3/4, 3/5), Michele Rubbini 16 (3/9, 2/5), Federico Ricci 6 (3/7, 0/2), Umberto Livelli 6 (1/5, 1/4), Lorenzo De zardo 5 (0/1, 1/3), Petar Jovanovic 4 (2/3, 0/0), Pietro Avonto 0 (0/1, 0/0), Jonas Bracci 0 (0/2, 0/0), Simone Bussolo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 37 4 + 33 (Michele Rubbini 9) - Assist: 5 (Michele Rubbini 2)