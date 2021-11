Basket, Civitus Allianz Vicenza in trasferta a Cremona

Scontro di alta classifica quello che attende la Civitus Allianz Vicenza nella 7a giornata del campionato di Serie B. Ad attendere i biancorossi ci sara la Ferraroni Juvi Cremona.

Al PalaRadi si affrontano due squadre appaiate in classifica. Entrembe le squadre hanno 8 punti frutto di 4 vittorie nelle prime sei giornate. Vicenza arriva da due vittorie consecutive e non vuole fermarsi anche se non sarà facile, Cremona infatti, in questo inizio di stagione ha fatto bottino pieno in casa nelle precedenti due sfide disputate.

Appuntamento, domani 14 novembre, palla a due alle 17.00.