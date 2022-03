Serie B: La Civitus Allianz Vicenza ospita bergamo per una sfida da play-off

Squadra in casa

Squadra in casa BP Vicenza

La Civitus Allianz Vicenza ospita la WithU bergamo nell'incontro valido per la 24esima giornata di campionato. Partita importantissima per entrambe le squadre separate in classifica da soli 2 punti.

Entrambe in zona play-off, Bergamo sesta in classifica con 26 punti e subito dietro Vicenza con 24. I biancorossi di Ciocca, dopo essere tornati alla vittoria sul campo di Bologna, vogliono provare l'aggancio davanti ai propri tifosi.

I bergamaschi arrivano da tre vittorie consecutive e vogliono provare a calare il poker che avrebbe anche una doppia valenza, visto che potrebbe allungare sulla diretta concorrente in classifica. Una sfida dunque dal sapore di play-off, che arriva nella fase decisiva della stagione in cui i punti iniziano a pesare.

Appuntamento sabato 26 marzo, palla a due alle 20.30.