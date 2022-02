A2 Femminile: troppa Alpo per una AS Vicenza poco brillante, finisce 73-53

Già prima dell’inizio brutta notizia per Ussaggi e Zordan: Monica Tonello non può giocare perchè indisposta mentre Alpo si schiera al gran completo con il pieno recupero di Vitari. La partita la conducono sempre Marangoni e compagne che terminano il primo atto in vantaggio di 7 punti: 23-16 con buone percentuali di tiro da ambo le parti.

L’inizio del secondo periodo coincide con il momento migliore delle vicentine. Monaco, Mioni e Sturma riducono lo svantaggio e addirittura si portano a soli due punti sul 29-27 al 5°minuto con canestro di Milena Mioni su superbo assist di Tagliapietra.

E qui improvvidamente si spengono le velleità beriche: Alpo piazza un 9-2 che risulterà decisivo. Il primo tempo si chiude sul 38-29.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo vede un Alpo sempre saldamente al comando. Arriva il più 16 (55-39) per merito di Packovski e si chiude sul 55-42 con canestro di Mioni da tre!

L’ultimo atto non ha storia. Si tocca il massimo svantaggio (73-53) proprio nelle ultime battute.

C’è il tempo per Ussaggi di dare spazio a Garzotto, Reschigian e Bellon.

COMMENTO ALL'INCONTRO E STATISTICHE

Serata da dimenticare. Merita citazione tra le fila beriche Milena Mioni, 28 minuti in campo e 17 punti in saccoccia, frutto di un valido 8/13 al tiro. A suo merito una inusuale bomba e anche 6 rimbalzi.

La voce rimbalzi è proprio la più penosa della serata. Alpo stravince catturandone 49 contro i 29 di Vicenza. E non per nulla le migliori in campo sono risultate le lunghe Diene (18 punti e 7 rimbalzi) e Soglia (19 punti e 9 rimbalzi).

Ora Vicenza è attesa alla trasferta di domenica prossima in casa della capolista Crema.

TABELLINO - Mep Pellegrini Alpo-A.S.Vicenza 73-53 (23/16, 38/29, 55/42)

ALPO: Marangoni 9, Packovski 9, Rosignoli 1, Pachera ne., Diene 18, Soglia 19, Furlani, Vitari 7, Mancinelli 10, Venturini, Franco ne., Franchini. All.Nicola Soave

Tiri da due 30/54 tiri da tre 3/20 Tl 4/5 Rim.Tot 49 (off.16- dif.33) PP14 PR 10

AS VICENZA: Bellon, Monaco 11, Zadra ne., Garzotto, Mioni 17, Sturma 6, Villarruel 15, Reschigian, Chrysanthidou 2, Tagliapietra 2. All. Fabio Ussaggi.

Tiri da due 16/40 tiri da tre 7/21 Tl 0/2 Rimb.Tot 29 (off 5- dif. 24) PP 17 Pr 7

Arbitri: Paolo Sordo e Marcello Martinelli.