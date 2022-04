A2 Femminile: tonfo di AS Vicenza a Carugate: le biancorosse perdono 82-67

Carugate fa sua la partita che interrompe il digiuno di sei turni senza vittorie e la pone in posizione privilegiata per la conquista della nona posizione che significherebbe la salvezza acquisita senza dover passare per la lotteria dei playout.

Ieri sera in campo non c’è mai stata storia. A parte il 7/7 iniziale con Sturma infallibile, la partita è stata un monologo delle lombarde in cui Vicenza, suo malgrado, non ha trovato i mezzi per reagire e per rientrare in competizione.

STATISTICHE IMPIETOSE

Alcune statistiche la dicono lunga. Carugate tira e segnacon il 58% dal campo contro il 36% delle vicentine e cattura 42 rimbalzi contro il misero 27 della squadra di Ussaggi.

PRIMO TEMPO

Il primo atto di Carugate è stato perfetto: 27-13 con rimbalzi, contropiedi e tiri da fuori spettacolari (64% al tiro la dice tutta). Vicenza annichilita non ha saputo reagire davanti a tanta brillantezza e a tanta precisione. Ancora più 14 (44-30) alla fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO

Il terzo atto ha visto la squadra del neo allenatore Colombo, che sostituisce Luigi Cesari indisposto, arrivare al massimo vantaggio 62-38 al 9'. Si chiude sul 63-42.

Nell’ultimo periodo un sussulto d’orgoglio per Monaco e compagne che riescono a recuperare 11 punti, portandosi sul 70-57 al 6' con palla in mano, ma Diotti – la migliore in campo – e Canova, coadiuvate da Tulonen hanno subito messo il sigillo perentorio.

Da notare l’ottima partita di Laura Meroni, ex di Vicenza: 31 minuti in campo e 16 punti al suo attivo.

Vicenza deve pensare già a mercoledì: ospite Treviso, si gioca la partita del campionato. La brutta prestazione di Carugate va messa subito in archivio e fanno ben sperare la prova di Milena Mioni, autrice di 16 punti e 6 rimbalzi, e la combattività messa in campo negli ultimi 10 minuti. «Con Treviso c’è la concreta possibilità di trasformare i visi lunghi e le preoccupazioni di fine partita di ieri sera in sorrisi scacciapensieri» dicono dai piani alti di As Vicenza.

Per ultimo nota dolente è l’infortunio al polso sinistro di Monica Tonello, subìto in mischia nel terzo periodo.

TABELLINO - Carugate Blackiron-Rentpoint – A.S.Vicenza, 82-67 (27/13, 44/30, 63/42).

CARUGATE: Faroni 2, Baiardo 7, Meroni 16, Nespoli 9, Usuelli, Diotti 18, Osmetti ne., Lavezzi 5, Canova 17, Tulonen 8. All. Alberto Colombo

Tiri da due 22/41 tiri da tre 7/15 TL 17/20 Rinb 42 (32+10) pp 21 pr 9.

VICENZA: Tonello 3, Bellon ne., Monaco 6, Garzotto, Mioni 16, Sturma 8, Villarruel 16, Reschigian ne., Chrysanthidou 4, Tagliapietra 14. All. Fabio Ussaggi.

Tiri da due 20/44 tiri da tre 5/22 Tl 12/15 Rimb 27 (19+8) PP 12 PR 13.

Arbitri Lucia Bernardo e Laura Cavacciolo.