A2 Femminile: "sorci verdi" per Sanga Milano che vince di poco su As Vicenza (74-68)

Il risultato finale di Santa Milano-AS Vicenza premia la squadra meneghina, ma quanta fatica per le cestiste di Franz Pinotti nel tenere testa alle indomite beriche.

Vicenza sfodera un primo periodo da Wnba nel quale le ragazze di Ussaggi hanno raggiunto il massimo vantaggio sul 12-24, mitigato da un canestro da tre di Novati allo scadere. Villarruel ispiratissima: 15 punti e 5/6 al tiro, con un superbo 3/3 nelle bombe. Alla fine la scatenata Gisel metterà a referto 32 punti, il suo massimo bottino da quando milita nelle file biancorosse. Vicenza gioca da strappare gli applausi, ma il suo momento più significativo lo segna nel quarto atto. Dopo che il primo tempo si era concluso sul 39-39 (anche qui allo scadere una bomba di Tay), il terzo periodo è di appannaggio lombardo. All’8' Milano ancora con bomba di Tay (alla fine 3/8 per lei) è avanti di 12 punti: 54-42.

UN QUARTO PERIODO DA CARDIOPALMA

Nel momento migliore del Sanga in cui la squadra di coach Franz Pinotti sembra dilagare, Monaco e compagne tirano fuori gli artigli. Chiuso il terzo periodo sul 58-50, già al 3', dopo che Villarruel ha ricominciato a sforacchiare dalla distanza il canestro avversario, con palla rubata da Tagliapietra le giocatrici beriche impattano sul 60-60: frutto di cuore, tantissima grinta, molta determinazione.

Partita riaperta, ma ci pensa l'avversaria Tay con un tiro da tre ad interrompere il "magic moment" berico. Risponde in entrata Gisel con una prestazione epica.

Toffali in acrobazia più tiro libero porta la sua squadra sul più 4: 66-62. Tagliapietra ai liberi segna il 66/64. Rispondono Toffali in entrata e Novati con due liberi: 70/64. Vicenza a 1.39 secondi trova la forza con Sturma per riportarsi a meno 4.

Le giocatrici milanesi con la giusta calma e senza sbagliare tengono a distanza Vicenza ancora con Toffali e Tay.

Chiude la contesa con l’ennesima prodezza un canestro di Villarruel a suggello di una partita da incorniciare.

NOTE STATISTICHE SULLA PARTITA MILANO-VICENZA

Sanga tira col 50% da due (18/36) e fa 17/17 nei tiri liberi! Mette in luce una super Guarneri capace di 4/6 al tiro, 6/6 nei liberi e autrice di 13 rimbalzi.

Popovic al suo esordio è stata molto utile a Pinotti: ha cominciato con un 2/2 ed ha finito segnando 8 punti in 16 minuti.

Vicenza vince, sia pur di poco (38 a 36) la lotta sui rimbalzi.

Marca un magnifico 10/23 nelle bombe da tre: accanto al 6/9 di Villlarruel bene Monica Tonello 3/6 con 7 rimbalzi e 1/2 di Monaco con 5 rimbalzi.

STURMA INFORTUNATA AD UNA CAVIGLIA

Infine Vanessa Sturma: il momento peggiore della squadra coincide con la sua uscita per infortunio alla caviglia, che ha costretto coach Ussaggi a giocare con 4 piccole. Rientrata pur claudicante, ha contribuito stoicamente al recupero fino all’ultimo. Finita la partita, la caviglia si è subito gonfiata. Si spera in una sollecita guarigione perché la guerriera (7 rimbalzi anche ieri sera) non può mancare contro Brescia domenica prossima.

Un breve commento dalla società: "Tutte le giocatrici messe in campo meritano un bell’elogio per avere dato vita a una partita avvincente, cavalleresca e molto piacevole".

TABELLINO - Sanga Milano – A.S.Vicenza 74-68 ( 15/24, 39/39, 58/50)

SANGA MILANO: Toffali 17, Novati 7, Guarneri 14, Beretta 10, Viviani 3, Laube ne., Penz, Vacchelli ne., Rapetti ne., Angelini 2, Popovic 8, Madonna 13. All. Franz Pinotti

Tiri da due 18/36 Tiri da tre 7/26 Tl 17/17 Rimb.36 (Off.11-dif.25) PP 14 pr.5.

AS VICENZA: Tonello 9, Monaco 3, Zadra ne., Garzotto, Mioni 3, Sturma 6, Villarruel 32, Reschigian ne., Chrysanthidou 7, Tagliapietra 8. All. Fabio Ussaggi.

Tiri da due 13/35 tiri da tre 10/23 Tl 12/14 Rimb.38 (off.12-dif 26) PP 19 Pr 9.

Arbitri Cosimo Grieco e Matteo Rodi.