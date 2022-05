A2 Femminile, play-out: AS Vicenza si gioca una stagione domenica in trasferta a Bolzano contro le Sister

Tutto da rifare tra Bolzano Acciaierie Valbruna e AS Vicenza: domenica 15 maggio alle 18 a Bolzano la partita definitiva che darà un verdetto sicuro. Chi vince rimane in serie A2, chi perde dovrà sudarsi la salvezza contro BCB Bolzano Alperia che ha battuto sabato sra 14 maggio Treviso Podolife per 76-54 sempre al palasport "Mazzali".

Vicenza arriva al delicatissimo appuntamento sulle ali della bella vittoria di mercoledì scorso. Era dal 20 febbraio contro Torino che Monaco e compagne non assaporavano la gioia del successo. Un successo meritato ed indiscutibile frutto di tanta grinta, volontà e intelligenza: 19 assist lo testimoniano.

Quindi si parte col morale alto e con grande determinazione.

In questi mini tornei fondamentale è arrivare in forma al momento giusto: le scivolate degli ultimi mesi non fanno più storia. Conta il presente.

IL COACH DOPO LA VITTORIA IN CASA

Ussaggi alla fine era soddisfatto del raggiungimento del pareggio nella serie avvenuto in casa: «E’ stata una vittoria di squadra e questo mi rende fiducioso. Dobbiamo mantenere alta la carica adrenalinica e nel contempo essere brave a mantenere saldi i nervi. Stiamo umili con i piedi ben ancorati a terra. Bolzano in campionato ha vinto 5 partite più di noi: rimane favorito».

HA RECUPERATO VILLARRUEL

Buona notizia per lo staff il pieno recupero di Gisel Beatriz Villarruel. La punta di diamante della squadra, che in gara 1 aveva giocato per onor di firma, causa sosta forzata per infortuni, ha realizzato 17 punti (5/10 dal campo) con all’attivo ben 5 assist al bacio per Chrysanthidou e compagne e con la ciliegina di 4 rimbalzi.

TONELLO FERMA AI BOX

Non sarà purtroppo della partita Monica Tonello alle prese con un persistente dolore al ginocchio, mentre si vedrà se possibile il recupero di Gaia Reschiglian la cui caviglia sembra tornata a fare giudizio.

Si gioca domenica 15 maggio 2022 a Bolzano alle ore 18 nella palestra della scuola media Stifter in via Diaz 34.

Arbitri saranno Chiara Consonni di Ambivere (BG) e Antonio Marenna di Gorla Minore (Va).