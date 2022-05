A2 Femminile, play-out: As Vicenza perde gara-1 contro Acciaierie Valbruna Bolzano

Non ce l’ha fatta Vicenza a vincere nella tana delle Sisters Pallacanestro Bolzano del Südtirol. Dopo una partita praticamente sempre di rincorsa la squadra biancorossa, già priva di Monica Tonello e Gaia Reschiglian, con Villarruel a mezzo servizio (recuperata all’ultimo momento dopo uno stop forzato di 10 giorni), cede di 9 punti alla squadra di Pezzi.

Tutto ciò però a testa alta lottando fino all’ultimo, a significare che il play-out è ancora aperto e che mercoledì il palasport di Vicenza ribollirà di grinta e di agonismo. Parola d’ordine: non si molla.

PRIMO TEMPO

Inizio favorevole a Bolzano: 7-0 in pochi minuti. Vicenza reagisce e si porta in vantaggio sul 15-16 al 9' per merito di due liberi di Tagliapietra. Alla fine Francesca Tagliapietra, la migliore in campo, segnerà 24 punti con 7 rimbalzi e 13/13 sui tiri liberi.

Una tripla di Hernandez e un canestro di Guilavogui allo scadere fissano il risultato del primo quarto sul 20-16.

Il secondo periodo dopo una tripla di Kuijt vede più volte Vicenza a ridosso delle bolzanine. Al 7' sul 29-24 con un canestro di Villavogui e una tripla di Pellegrini, Bolzano si invola. Si chiude sul 39-27.

SECONDO TEMPO

Il terzo periodo è il più duro per Vicenza. La squadra di Pezzi al 3' minuto si porta sul 45-29, massimo vantaggio, e sembra poter dilagare. Ma le vicentine non ci stanno e reagiscono. Monaco, Sturma, Granzotto, Crysanthidou, Mioni e Tagliapietra rimontano fino a chiudere il periodo sul punteggio di 53-44.

L’ultimo quarto vede sempre in testa Bolzano. Vicenza più volte si porta a -7 con palla in mano, ma manca il colpo che poteva riaprire il match. Sul 62-55 al 6' sono bravissime Rossi e Pellegrini a spingere la propria squadra verso la vittoria netta. A pochi secondi dalla fine Monaco sigla di nuovo il -7, ma ormai non c’è più spazio per la rimonta.

GARA-2 A VICENZA MERCOLEDI' 11 MAGGIO ORE 20 E 30

Il primo match dei playout si conclude meritatamente in favore di Acciaierie Valbruna Bolzano. Il secondo match si svolge a Vicenza mercoledì 11 maggio 2022 al Palasport di via Goldoni alle 20 e 30 con ingresso gratuito.

Arbitri Samuele Riggio di Siderno (Reggio Calabria) e Matteo Migliaccio di Catanzaro.

Vicenza vorrà prendersi la rivincita e tenere aperta la serie. E' sicuro che Tonello e Reschiglian non potranno scendere in campo.

Domenica sera Villarruel e compagne hanno gareggiato e reagito con tanta veemenza ed è probabile che trovino la quadra per vincere in casa e andare alla bella di domenica prossima.

COMMENTO ALLE STATISTICHE: VICENZA DEVE MIGLIORARE AL TIRO E IN DIFESA

Guardando i dati con attenzione emerge che Bolzano ha tirato dal campo con il 47%, Vicenza con il 33%. Non c’è dubbio che Vicenza debba sfoderare una difesa più attenta ed aggressiva e nel contempo migliorare la precisione al tiro.

TABELLINO - Acciaierie Valbruna Bolzano-AS Vicenza, 70-61 (20/16, 39/27, 53/44)

BOLZANO: Fumagalli 1, Guilavogui 13, Gottardi, Kuijt 14, Hernandez 11, Rossi 6, Fabbricini 6, Marcello ne., Sasso ne., Pellegrini 17, Santarelli 2.

Allenatore: Alessandro Pezzi.

Tiri da due 19/37 tiri da tre 6/16 Tl 14/15 Rimb 34 (30+4) PP 16 Pr 9 ASS.11

VICENZA: Tognazza, Tonello ne., Bellon ne., Monaco 12, Garzotto 4, Mioni 7, Sturma 10, Villarruel, Chrysanthidou 4, Tagliapietra 24. allenatore: Fabio Ussaggi

Tiri da due 14/36 tiri da tre 3/15 Tl 24/31 Rimb 31 (25+6) PP 18 Pr 4 Ass 6.

Arbitri: Marco Schiano Di Zenise e Lorenzo Bragagnolo.