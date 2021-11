A2 Femminile: per As Vicenza niente trasferta a Udine per precauzione

Altra pausa questo fine settimana per AS Vicenza che avrebbe dovuto giocare a Udine contro Delser W.APU Crich. Nella squadra friulana però vi sono stati alcuni casi di positività al Covid registrati dopo la gara con Crema, squadra a sua volta nuovamente interessata dal virus. Inevitabile il rinvio del match.

Le atlete di coach Sandro Sinigaglia torneranno al palasport di Vicenza domenica 5 dicembre alle 18 contro Ponzano Basket. L'allenatore approfitterà della pausa per ritoccare l'assetto della squadra dopo la partenza della playmaker Elena Fietta passata in serie A1 a Sesto San Giovanni.