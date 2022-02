A2 Femminile: per AS Vicenza ad Alpo di Villafranca il penultimo recupero

Questa settimana ancora un supplemento di lavoro per la squadra di coach Fabio Ussaggi. AS Vicenza si reca a recuperare la partita che si doveva giocare il giorno 8 gennaio scorso. Mep Alpo (Villafranca Veronese) attualmente è sesta in classifica con 16 punti e tre partite da recuperare. E’ un avversario difficile da inquadrare. Ha vinto l’ultima partita per 81-45 contro Ponzano, ma la giornata precedente le aveva buscate di brutto (71-44) a Brescia.

Sicuramente Monaco e compagne si troveranno davanti un osso duro da rodere. Alla corte di coach Nicola Soave si schierano capitan Mancinelli cm 177 cl 1995, una garanzia, e proveniente da Campobasso di A1 la leader indiscussa della squadra Sofia Marangoni, guardia (cm 177, cl 1995). A completare il reparto esterne Lana Packovski proveniente da La Spezia e Martina Rosignoli da S.Martino. La batteria di lunghe (Nasraoui, Soglia, Diene, Vitari) si presenta temibile ed agguerrita, composta da giocatrici che veleggiano attorno ai 185 centimetri.

QUI AS VICENZA

Vicenza è reduce dalla buona prova di sabato contro Brixia. La squadra ha dimostrato di tenere il campo per tutti i 40 minuti, prima annotazione positiva segnalata da coach Ussaggi. Il lavoro del preparatore atletico Marco Gennari si fa sentire. Si temeva per Sturma e Villarruel, acciaccate e tenute ferme durante la settimana; invece il campo ha cancellato qualsiasi incertezza, visto la valida prestazione di entrambe.

Tutta la squadra ha reagito alla grande all’uragano Brixia, mostrando di saper soffrire e stringere i denti. Ora Vicenza dopo Alpo è chiamata a far visita a Crema imbattuta. Poi, come già detto, inizia per le biancorosse un nuovo campionato.



Mercoledì 9 febbraio si gioca alle ore 20 e 30 a Villafranca di Verona al Belladelli Forum di Via della Speranza 5. Arbitri sono Paolo Sordi di Casalmorano (Cremona) e Marcello Martinelli di Brescia.