A2 Femminile: partita importante tra AS Vicenza-Acciaierie Valbruna Bolzano, tutti al palasport!

E’ in programma domani sera mercoledì 15 dicembre 2021, il recupero di Vicenza-Bolzano Acciaierie Valbruna che si doveva disputare il 13 novembre scorso. Ambedue appaiate a 4 punti, con dietro solo Treviso e Torino, è evidente che la posta in palio è altissima.

QUI BOLZANO ACCIAIERIE VALBRUNA

Bolzano viene da una sconfitta in quel di Castelnuovo Scrivia per 72-50. Annovera nel roster la ex Santarelli e Meggiolaro, ex Sarcedo. Ha come straniera una buona esterna come Kuijti ed è appena arrivata alla corte di Pezzi l’italobelga Guilavogui, alta 184 centimetri, proveniente dalla A2 di Parigi.

QUI AS VICENZA

Anche Vicenza è reduce dalla sconfitta contro Alperia, sia pure onorevole. «Crediamo che la rabbia accumulata nelle due ultime prestazioni sia tanta e che vada incanalata per affrontare nel migliore dei modi un match dai contorni delicatissimi - afferma la società in una nota diffusa oggi -. La difesa sfoderata sabato scorso nel secondo tempo è la base da cui ripartire». Compattezza di gruppo, voglia di vincere e di dimostrare che la classifica è bugiarda sono gli ingredienti giusti per scendere in campo con sete di vittoria e per affrontare con più serenità l’ultimo ostacolo prenatalizio che si presenta in casa domenica prossima contro Carugate ancora tra le mura domestiche.

La squadra di coach Sandro Sinigaglia è al completo: l’auspicio è che Monaco e compagne esprimano "occhi di fuoco", mettano in campo la grinta consueta e facciano appello a tutto il loro orgoglio, come sempre capitato nelle situazioni difficili.

MERCOLEDI' 15/12 ALLE 20 AL PALAZZETTO

Vicenza-Acciaierie Bolzano si gioca mercoledì 15 dicembre alle ore 20 nel Palazzetto di via Carlo Goldoni.

Arbitri: Filippo Giovagnini e Fabrizio Suriano di Torino.