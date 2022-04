A2 Femminile: la rimonta delle ex tra Ponzano e As Vicenza che finisce 78-61

As Vicenza a Ponzano contro Posa Clima di coach Anna Zimerle perde clamorosamente facendo vedere due tempi completamente diversi: un primo tempo di buon gioco che macina punti e una ripresa assolutamente perdente.

Un Vicenza in palla come non mai gioca il suo migliore basket dell’anno: per 18 minuti e mezzo domina sul Ponzano e fissa il risultato sul 31-46. Dopo 11 minuti e mezzo, cioè alla fine del terzo periodo Ponzano capovolge la situazione chiudendo a suo favore sul 59-50.

A significare un parziale di 28-4, incredibile per quello che si era visto fino ad allora in campo. Le biancorosse restano 9 minuti senza segnare nemmeno un canestro: una situazione molto dura da digerire in casa As Vicenza.

A risultato compromesso nel quarto periodo Vicenza ha cercato di reagire portandosi anche a meno sei, ma le bombe di Brunelli e di Giordano hanno spento ogni velleità berica: l’inerzia della partita era tutta di marca trevigiana. Van Der Keijl, la lunga olandese, è risultata immarcabile, puntualmente imbeccata dalle sue brave compagne; ma tutto il team di Zimerle nel secondo tempo è stato impeccabile.

Unica nota lieta della serata per Ussaggi e Zordan viene da Monica Tonello. Non doveva giocare Monica per la precarietà del piede. Ussaggi con coraggio l’ha subito gettata nella mischia e lei, stringendo i denti, ha risposto da par suo con un due su due da tre. Alla fine stremata perché, a causa del malanno, non si allenava da molto tempo, è stata in campo per 33 minuti, realizzando 16 punti frutto di 4 bombe, due tiri liberi e un canestro da due.

La sua grandissima capacità di soffrire è un bell’esempio per tutte le compagne, chiamate subito a reagire in quel di Carugate sabato prossimo

"Da qui bisogna ripartire e sapersi risollevare: il calendario è inesorabile e la classifica lo esige", dicono in casa AS Vicenza.

TABELLINO - PosaClima Ponzano –Vicenza, 78-61 (14-19, 25-27, 20-4,19-11)

PosaClima PONZANO: Rescifina, Carrer, Bianchi 5, Giordano 16, Camporeale, Gobbo 11, Carraro ne., Van Der Keijl 24, Brunelli 14, Sekulic ne., Zechin 8. All. Anna Zimerle.

Tiri da due 22/44 tiri da tre 8/16 Tl 10/13 Rimb 36 (26+10) PP 10 PR 6*

A.S.VICENZA: Tonello 16, Bellon ne., Monaco 5, Garzotto ne., Mioni 4, Sturma 5, Villarruel 17, Reschigian, Chrysanthidou 2, Tagliapietra 12. All.Fabio Ussaggi

Tiri da due 14/32 tiri da tre 9/27 Tl 6/11 Rimb 33 (22+11) PP 12 PR 6.*

Arbitri: Matteo Bergami e Lorenzo Bianchi

* Statistiche viziate da un guasto tecnico e quindi non ufficiali