A2 Femminile: il nuovo allenatore di AS Vicenza è Fabio Ussaggi

L’AS Vicenza Basket Femminile ha comunicato questa sera con una nota che il nuovo allenatore della prima squadra è Fabio Ussaggi. Succede a Sandro Sinigaglia.



Usaggi, classe 1957, bassanese, ha conseguito la prima tessera di allenatore a vent’anni. Nel 1985 è diventato allenatore nazionale e dal 2012 possiede la tessera di coach Fiba che permette di allenare in tutto il mondo. Ha operato nella maschile a Bassano, Dueville, Trani, Olbia, Montebelluna e negli ultimi anni nel settore giovanile del Castelfranco. E’ del 1986-87 l’unica partecipazione nel basket femminile con il San Marco di Bassano in serie B.A cavallo del 2013-14 per sei mesi ha fatto un’esperienza straordinaria negli Usa a Philadelphia presso le università di S. Joseph, Temple e Villanova a completamento dell’attività estiva legata alle partite del College Basketball Tour di Vicenza di cui è stato allenatore e presidente.