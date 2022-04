A2 Femminile: AS Vicenza torna in campo domenica sera contro Alperia Bolzano

Superate le visite mediche antipandemia, AS Vicenza affronta nel prossimo incontro Alperia Bolzano, anch’essa in stagione molto penalizzata dal virus.

QUI ALPERIA BOLZANO

Attualmente la formazione di Roberto Sacchi è posizionata a 12 punti, avendo però completato tutti i suoi recuperi, ultimo a Castelnuovo Scrivia dove martedì scorso ha perso per 53-43. Può schierare la temibile tiratrice straniera Ovner che viaggia a oltre 17 punti a partita e la carismatica Sofy Fall, ormai bolzanina d’adozione. Certamente la squadra sulla carta più che buona ha avuto un andamento molto condizionato dalla pandemia e dagli infortuni.

QUI AS VICENZA

In questo senso Vicenza non è da meno. La squadra berica in classifica ha otto punti con tre partite da recuperare. Da domenica sarà costretta al "tour de force" di giocare sette partite consecutive fino al 23 aprile: come a dire una partita ogni 60 ore per 20 giorni di seguito.

I recuperi sono stati tutti fissati e Vicenza dopo domenica tornerà in casa mercoledì 13 contro Treviso – sfida da cardiopalma -, poi sabato 16 contro Alpo e infine mercoledì 20 contro Udine.

Le trasferte sono in programma mercoledì 6 a Ponzano, sabato 9 a Carugate, ultima a concludere il campionato sabato 23 a Castelnuovo Scrivia.

Come si può notare, un calendario tostissimo, simile a quanto avvenuto un anno fa.

LO STATO DI FORMA DELLE BIANCOROSSE

Complicato stabilire lo stato di forma di capitan Monaco e compagne, al palo da un mese. La situazione in casa berica appare abbastanza buona sul lato del recupero atletico. Desta qualche preoccupazione il piede di Monica Tonello, ma si confida sulla perizia del dottor Gino Zecchinato, l’ortopedico della società, per far sì che Monica trovi presto la via della guarigione.

Di sicuro, come dice coach Fabio Ussaggi, la squadra ci metterà l’anima perchè nessuna giocatrice ci sta a perdere e a tirarsi indietro in questo momento difficile: tutte stringeranno i denti e tutte ardono dalla voglia di scendere in campo.



AL PALASPORT DI VICENZA CON ALPERIA DOMENICA 3 APRILE ORE 18

La partita AS Vicenza-Alperia Bolzano – ventitreesima di campionato - si gioca domenica 3 aprile alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sport di Via Goldoni. Arbitri Alessandra Ricci di Pedaso (Fermo) e Federica Servillo di Termoli (Campobasso).