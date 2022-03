A2 Femminile: AS Vicenza sospende tutto per covid

La situazione sanitaria in casa AS Vicenza è tornata grave. Dopo il rinvio della partita con Treviso di domenica scorsa che si sarebbe dovuta svolgere al palasport di via Carlo Goldoni alle 18, ora la società cestistica ha deciso di sospendere l'attività per un'intera settimana.



Un fatto clamorosoin pieno campionato, ma la pandemia ci ha abituato a situazioni di questo genere.Nel pomeriggio di oggi 16 marzo 2022 è stata distribuita la seguente nota: «La società A.S.VICENZA ha eseguito ieri sera i controlli dovuti inerenti al covid che hanno rilevato la persistenza della positività in alcune giocatrici. Pertanto la società in accordo con lo staff ha deciso di sospendere gli allenamenti e di riprendere l'attività sportiva martedì 22 marzo 2022».