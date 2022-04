A2 Femminile: As Vicenza sempre in vantaggio cede nel finale ad Alperia Bolzano (62-67)

Squadra in casa AS Vicenza

La sfida più delicata dell’anno vede soccombere la squadra di coach Fabio Ussaggi su un punteggio finale di 62 a 67, quando a due minuti dalla fine era in vantaggio su 60-59.

Alperia Bolzano, praticamente sotto nel punteggio per tutta la partita, sfoggia un finale di match molto incisivo e fa sua la partita. Vicenza, ferma da un mese e priva del play titolare Monica Tonello, infortunata a un piede, dà l’anima e sfiora l’impresa: esce a testa alta, avendo consumato alla fine tutta la benzina.

PRIMO QUARTO

Nel primo periodo, di solito ostico per i colori vicentini, capitan Monaco e compagne giocano alla grande. Dopo uno 0-2 iniziale a opera di Vella (l'ex di turno), Vicenza realizza un 10-0 con 8 punti di Gisel Villarruel e 2 della giovane Gaia Reschiglian.

Una "bomba" da 3 punti di Laura Cremona nel finale riduce il distacco, 19-14.

SECONDO QUARTO

Secondo atto: 30-20 al sesto minuto, massimo vantaggio per i colori di casa, frutto di una tripla di capitan Monaco. Da qui comincia lenta ma inesorabile la rimonta altoatesina: 32-30 alla fine del primo tempo.

TERZO QUARTO

Tutta la ripresa è caratterizzata dall’equilibrio: Vicenza sempre in testa, Bolzano a incalzare, senza mollare mai, 44-43 alla fine del terzo atto.

ULTIMO QUARTO

Finale di fuoco nel quarto. A 2’30” dalla fine Safy Fall segna da tre, portando in testa (prima volta dopo lo 0-2 iniziale) la sua squadra sul 55-56. Risponde con due liberi Villarruel. Realizza da tre Cremona, risponde per le rime Monaco, 60-59 per Vicenza.

Poi Bolzano infila 4 punti consecutivi con Cremona e Ovner, risponde ancora Villarruel a un minuto dalla fine per il 62-63. E a questo punto la freddezza di Fall e Vella portano a una manciata di secondi dalla fine la squadra ospite al 62-67: più nulla da fare per Tagliapietra (autrice di un ottimo secondo tempo) e compagne.

Vicenza vincendo non avrebbe rubato nulla. Le beriche prive della playmaker ce l'hanno messa tutta, in difesa si sono battute alla grandissima, ma alla fine Bolzano è stata inesorabile, con il merito di averci creduto fino in fondo.

Negli istanti decisivi sicuramente la stanchezza delle padrone di casa si è fatta sentire.

MERCOLEDI' IL RECUPERO CON PONZANO

Vicenza ora è attesa al recupero di mercoledì a Ponzano. La classifica piange ma contro Bolzano la squadra di Ussaggi e Zordan si è dimostrata più viva che mai, ricca di cuore e orgoglio.

E il coach spera nel definitivo recupero della play titolare Monica Tonello.