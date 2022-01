A2 Femminile: As Vicenza-San Giorgio Mantova riviata al 5 febbraio

Niente partita al palasport di via Carlo Goldoni oggi pomeriggio per AS Vicenza contro il San Giorgio Mantova. La società lombarda infatti ha ottenuto il rinvio per troppi casi di positività al covid nella rosa. La gara è stata posticipata a sabato 5 marzo 2022 (ore 19) sempre al Palasport di Vicenza.



E' la ds Lidia Gorlin, stella del basket vicentino e italiano, a svelare il retroscena: Vicenza ha accettato sportivamente la richiesta delle avversarie tra cui gioca Alice Pizzolato (capitano) scledense di scuola Famila.Nel frattempo la pivot biancorossa Milena Mioni ha recuperato dall'infezione covid-19 e mercoledì sarà in campo per il recupero con Castelnuovo Scrivia sempre al palasport della città del Palladio. Tre le partite da recuperare in tutto: con Castelnuovo Scirvia, Alpo e Mantova.