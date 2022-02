A2 Femminile: As Vicenza sabato 26/2 in trasferta a Bolzano contro Acciaierie Valbruna

Dopo la vittoria tonificante conquistata contro Torino la squadra di coach Fabio Ussaggi è impegnata, stavolta in trasferta, con Acciaierie Valbruna Bolzano.

Partita delicatissima contro una squadra che all’andata ha battuto le biancorosse (63-77 per le ospiti) inducendo alle dimissioni irrevocabili coach Sandro Sinigaglia.



QUI BOLZANO

Bolzano attualmente con otto punti è appaiata in classifica alla squadra berica: due le partite da recuperare per Alessandro Pezzi, una per Fabio Ussaggi. Nell’ultima di campionato ha perso per 78-76 in casa di Treviso, alla prima gioia della stagione. La lunga italo francese Guilavogui e Pepe Hernandez da La Spezia sono gli innesti di valore subentrati in corso di stagione. E Vicenza si ritroverà di fronte la ex Francesca Santarelli e Fumagalli, ex Sarcedo e dovrà fare molta attenzione all’olandese Kuijit, play dotata di un ottimo tiro da tre.

QUI VICENZA

Vicenza dovrebbe presentarsi in terra bolzanina al completo: si è visto domenica scorsa quanto il rientro della veterana Monica Tonello sia risultato utile. Desta qualche preoccupazione il ginocchio di Sturma, la guerriera, ma lo staff ha fiducia nel recupero. Villarruel nell’ultimo match è stata immensa, ma attorno a lei le compagne hanno saputo stringere i denti e mettercela tutta per raggiungere l’agognata vittoria.

Che la partita scorsa sia stata durissima lo conferma il risultato del recupero appena svolto tra Torino e Treviso dove le piemontesi hanno ceduto di schianto alle venete. Risultato finale 44/75: evidentemente gli sforzi della domenica precedente non sono stati smaltiti convenientemente dal team di Corrado. Vicenza quindi parte per Bolzano rinfrancato e col morale alto, conscio di quanto la partita sia di fondamentale importanza per il buon prosieguo del campionato.

FABIO USSAGGI NEL PREPARTITA

«Dobbiamo stare in campo con la concentrazione giusta per 40 minuti - afferma nel prepartita coach Fabio Ussaggi -. Non ci possiamo permettere di regalare nulla alle nostre avversarie. Sull’impegno della squadra ho solo da fare elogi: ma la testa deve funzionare sempre!»

Si gioca sabato 26 febbraio alle ore 18 nella palestra della scuola media Stifter di via Diaz a Bolzano.

Arbitri Marco Zuccolo di Pordenone e Fulvio Di Pilato di Paderno Lugnano (Milano).