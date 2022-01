A2 Femminile: As Vicenza recupera in casa con Castelnuovo Scrivia

Il rinvio del match casalingo con il Mantova di domenica scorsa porta a 5 le partite di recupero nel campionato per la squadra di Fabio Ussaggi.

A novembre la squadra in piena forma aveva ottenuto le vittorie di Torino e Treviso.

Contemporaneamente è cominciato il campionato a singhiozzo che ha compromesso moltissimo lo stato di "salute" e gli equilibri della squadra.

Mercoledì 26 gennaio 2022 si recupera con Castenuovo Scrivia l’ennesima partita, dopo Bolzano e Udine (già recuperate, ma perse), prima di Alpo e Mantova.

PRESENTIAMO CASTELNUOVO SCRIVIA

Castelnuovo, colpita a sua volta dal covid e reduce da stop forzati, è terza in classifica in coabitazione con Brescia, a due punti da Udine, ma con tre partite da recuperare: si può definire una corazzata che ha perso solo con Crema e con Udine. Guidata da Francesca Zara – ex AS Vicenza -, schiera giocatrici collaudate quali Colli, Boncecchio e la lunga Gatti. Giulia Rulli è stata azzurrina (ex Broni in A1); ottimo il play new entry Bonasia, e De Pasquale di San Giovanni Valdarno è dotata di un tiro fortissimo.

NEL QUINTETTO DI AS VICENZA TORNA MILENA MIONI

Contro un avversario così forte sulla carta Vicenza conta sul felice e sospirato rientro di Milena Mioni, il pivot appiedato dal virus, ed è confortato dalla buona prova di mercoledì scorso ad Udine dove Monaco e compagne hanno sputato anima e sangue per arrivare all’obbiettivo che manca da mesi e che serve come il pane.

Coach Fabio Ussaggi è tranquillo e si gode i buoni progressi della squadra, che specialmente in difesa ha saputo assimilare quanto il coach ha insegnato.

Coraggio e grinta gli ingredienti indispensabili per affrontare quello che sulla carta appare come un avversario quasi proibitivo.

La partita si gioca al Palazzetto dello Sport di Vicenza di via Goldoni mercoledì 26 alle ore 20 e 30. Arbitri Luca Rezzoagli di Rapallo (Genova) e Vito Castellano di Legnano (Milano).