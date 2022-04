A2 Femminile: As Vicenza perde in casa con Podolife Treviso e finisce in play out

Squadra in casa AS Vicenza

Va a Treviso la partita più importante di questa fine di campionato. La squadra di coach Filippo Rossi merita la vittoria, dopo essere stata in testa per tutta la partita.

Primo quarto inguardabile di Vicenza, cominciato con uno 0-8 (diventato in breve un clamoroso 2-13) che ha pesantemente condizionato tutto l’andamento del match. Dopo aver chiuso i primi dieci minuti sul +11 (6-17), Treviso raggiunge il massimo vantaggio al 7' del secondo periodo sul 17-30 per merito di Diodati.

Da qui Vicenza con fatica immensa comincia a rosicchiare lo svantaggio portandosi a meno sei alla fine del primo tempo: 24-30.

Subito si riprende con un tiro da tre di Villarruel: 27-30, poi 29-32 con canestro di Tagliapietra. Sembra che finalmente Vicenza si sia scrollata dal suo torpore; ma Treviso reagisce bene e si riporta avanti sul +11 al 9' con Perisa da tre: 34-45. Fine del terzo atto 37-45 per tre liberi realizzati da Villarruel.

EMOZIONANTE ULTIMO QUARTO

Il quarto periodo è il più elettrizzante ed emozionante. Vicenza, come richiesto dal suo coach, dà finalmente l’anima. Ussaggi opta perlopiù per lo schieramento con quattro "piccole" in campo ad aumentare l’aggressività difensiva. Tonello realizza tre bombe; Monaco (suoi 9 rimbalzi) e compagne recuperano palloni su palloni, offrono assist al bacio, ma hanno il grave torto di buttare alle ortiche almeno tre contropiede in sovrannumero.

In più Treviso risponde colpo su colpo non perdendo mai la testa.

A due minuti dalla fine il cronometro segna 53-61 per Treviso.

Vicenza non ci sta a perdere. Finale incandescente: tirando fuori generosamente le ultime energie, le ragazze di coach Ussaggi fanno vedere il loro lato migliore portandosi sul 59-61 a 27" dalla fine.

Fallo su Perisa che segna un solo tiro libero.

A 11" il coach chiama time out e disegna uno schema per un tiro da tre in favore di Villarruel.

Le ragazze eseguono, ma il tiro di Gisel dall’angolo, che avrebbe portato la gara all’overtime, impatta sul ferro e la partita si chiude con due liberi di Perisa, la miglior giocatrice in campo.

MAGRE STATISTICHE PER VICENZA AL TIRO

A condannare la squadra biancorossa basta una cifra: 4/27 da tre contro il 9/21 di Treviso; e anche il 15/23 nei liberi lascia a desiderare.

A merito di Treviso, quando le giocatrici beriche stavano rimontando, sono risultate implacabili Perisa (3/6 da tre e 6/9 da due) e Zagni (4/5 da tre) che hanno tenuto a bada gli attacchi vicentini.

Purtroppo per le beriche la sfida da vincere a tutti i costi è andata perduta. Onore a Treviso, ma Vicenza ha il dovere di non mollare.

SABATO AL PALASPORT DI VICENZA CONTRO VILLAFRANCA

Si riprende a giocare alla vigilia di Pasqua sabato Santo alle 19 e 30 sempre al Palasport contro Alpo Villafranca.

TABELLINO - Vicenza – Podolife Treviso, 59-64 (6/17, 24/30, 37/45)

Vicenza: Tognazza ne., Tonello 10, Bellon ne., Monaco 5, Garzotto, Mioni 4, Sturma 9, Villarruel 13, Chrisanthidou 8, Tagliapietra 10. All. Fabio Ussaggi

Tiri da due 16/37 Tiri da tre 4/27 Tl 15/23 Rimb 42 (24+18) PP 16 Pr 11

Treviso: Deigiovanni 5, Perisa 26, Zagni 14, Diodati 2, Vaidanis 2, Beraldo 5, Tramontin ne., Battilotti 2, Gini 2, Merlini Bona ne., Volpato 6. All. Filippo Rossi.

Tiri da due 15/34 tiri da tre 9/21 Tl 7/11 Rimb 38 (30+8) PP 19 Pr 8

Arbitri De Rico e Gallo.

Sotto Francesca Tagliapietra in una foto di Alessandro Zonta per AS Vicenza