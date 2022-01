A2 Femminile: As Vicenza perde a Udine a testa alta (61-53)

In casa vicentina si temeva molto questa partita dopo un mese di sosta e senza il pivot Milena Mioni.

Invece contro un’avversaria tra le più forti del campionato capitan Federica Monaco e compagne hanno disputato la loro migliore partita dalla lontana vittoria novembrina a Treviso, dimostrando di essere vive e piene di orgoglio.

LE FASI FINALI DEL MATCH: LA VITTORIA DEL TIME OUT DI UDINE

Vicenza è sempre stata in partita e sul 56-53 a 1' 30" dalla fine ha cullato la speranza dell’aggancio e del miracolo.

Abile coach avversario Riga che ha chiamato time out e l’azione successiva è stata giocata impeccabilmente da Delser portando Molnar al canestro della sicurezza.

LA PARTITA SUBITO IN SALITA PER VICENZA CHE REAGISCE

Era cominciata male per i colori biancorossi con un 6-0 frutto di una scatenata Mosetti, che con Massinelli risulterà una spina nella difesa berica. Monaco da tre rompe il ghiaccio, ma poi tutto il primo periodo è appannaggio friulano che si chiude sul 21-9.

Nel secondo quarto comincia la vera partita di ASVicenza. Si scatena Villarruel, segna Chrysanthidou, Sturma sfodera la sua miglior partita e il tempo si chiude sul 33-30.

Anche nel terzo quarto Udine tenta la fuga e chiude sul più 9 (46-37). Vicenza non ci sta e sfodera l’orgoglio dei tempi migliori.

Nell'ultimo quarto sul 55-45 per Udine, Monaco, Sturma e Tonello (che recuperano palloni fondamentali) vanno a segno portando il match sul filo del quasi equilibrio: 56-53.

USSAGGI PER ORA SODDISFATTO DEL LAVORO REALIZZATO

Alla fine, pur nella sconfitta, sorrisi e ottimismo vengono dalla panchina. Coach Ussaggi si dichiara soddisfatto della difesa che, dopo lo sbandamento iniziale, ha chiuso con molta efficacia la forza d’urto udinese. E aver pareggiato il conto sui rimbalzi (35 pari) va a gran lode per le vicentine che per qualche tratto hanno giocato anche con quattro "piccole".

PROSSIMO INCONTRO IN CASA CON MANTOVA

Ora sotto con Mantova domenica 23 gennaio 2022 al Palazzetto di Vicenza, ore 18. Ma la prova di Udine conforta e fa ben sperare. Vicenza c’è e ha dimostrato tutta la sua voglia di invertire il trend negativo degli ultimi tempi.

VANESSA STURMA APPLAUDITA DAGLI UDINESI

Un’ultima nota. Vanessa Sturma, ex di lusso, è stata profeta in casa! Aldilà dell’ottima grintosa prestazione è stata accolta davvero in modo entusiastico, con una sportività d’altri tempi.

TABELLINO - Delser Crich Udine – Vicenza 61-53 (21/9, 12/21, 13/7, 15/16)

UDINE: Codolo ne., Buttazzoni ne., Racchi ne., Blasigh 5, Molnar 8, Turel 1, Massanelli 18, Lizzi 4, Pontoni 2, Da Pozzo 8, Mosetti 15, Ugiagbe ne. All. Massimo Riga

STATISTICHE: Tiri da due 20/33; tiri da tre 3/17; Tl 12/18; RO 7; RD 28; RT 35; pp 18; pr 6.

VICENZA: Tonello 2, Bellon ne., Monaco 11, Zadra ne, Garzotto, Sturma 12, Villarruel 15, Reschigian ne, Chysanthidou 13, Tagliapietra. All. Fabio Ussaggi.

STATISTICHE: Tiri da due 16/33; Tiri da tre 4/24; Tl 9/11; RO 11; RD 24; Rt 35; PP 16; pr 11.

ARBITRI: Gabriele Occhiuzzi e Marco Schiano di Trieste.

Sotto altri scatti di Vanessa Sturma in azione, l'ex del match (foto di Alessandro Zonta per As Vicenza)