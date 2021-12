A2 Femminile: As Vicenza non c'è con la testa, e perde di 21 punti con Ponzano in casa

Squadra in casa AS Vicenza

Brutta battuta d’arresto in casa per Vicenza contro la ex Claudia Gobbo e la ex coach Anna Zimerle, anche se la squadra vicentina non è quella che si è vista in campo con almeno tre atlete titolari che hanno giocato in condizioni precarie.

Una serata disastrosa al tiro fa precipitare le ambizioni vicentine. Sui rimbalzi Vicenza pareggia i conti con Ponzano, sui tiri liberi e sulle palle perse e recuperate, il 23% al tiro contro il 37% avversario risulta decisivo e condanna la squadra di Sinigaglia alla terza sconfitta consecutiva in casa.

Vicenza ha sfoderato tanto cuore, tanta grinta e tanta velocità, ma una imprecisione così deleteria verso il canestro ha messo fine a ogni speranza di successo.

Il dato più significativo: nel tiro da tre, tra le doti migliori nel bagaglio tecnico berico, Villarruel e compagne realizzano un misero 2 su15; Ponzano arriva a 10 su 25.

PRIMO QUARTO EQUILIBRATO E PRIMO TEMPO SOTTO DI 8 PUNTI

Il primo quarto è l’unico equilibrato e ben giocato da ambedue le squadre. Il secondo vede la supremazia della squadra di coach Anna Zimerle e si chiude sul 22-30 per le ospiti.

NEL TERZO PARZIALE LA SVOLTA DEL MATCH DOPO IL VANTAGGIO DI VICENZA

La svolta decisiva della partita avviene sul 33-31 al 6° minuto del terzo quarto, dopo che Vicenza ha sfoderato la sua parte migliore recuperando 10 punti e riuscendo a mettere la testa in avanti. Ma a questo punto il team di Sinigaglia perde la via del canestro subendo un mortifero 0-15 che porta alla fine del periodo Ponzano in testa per 46-33.

E solo sul 33-50 Villarruel realizza due tiri liberi che interrompono la tempesta trevigiana. Ma ormai la partita è compromessa e la vittoria arride meritatamente a Brunelli e compagne.

PER VICENZA NECESSARIO RECUPERO DI CONDIZIONE MENTALE

Dato a coach Zimerle e al suo gruppo il giusto plauso, urge per Vicenza recuperare al meglio la condizione di alcune importanti pedine della squadra, che hanno giocato in modo precario causa infortuni. E soprattutto recuperare il gioco di squadra: l’uno contro 5 non porta da nessuna parte. Ricordiamo che l’impeccabile partita di Treviso è stata giocata solo 15 giorni fa.

TABELLINO - AS VICENZA-PONZANO BASKET, 40-61 (14-16, 22-30, 37-53)

A.S.VICENZA: Tonello 1, Bellon ne., Monaco 5, Zadra ne., Garzotto, Mioni 2, Sturma 7, Villarruel 18, Reschigian, Chrysanthidou 5, Priante ne., Tagliapietra 2. All.Sandro Sinigaglia.

Statistiche: Tiri da due 13/49 tiri da tre 2/15 Tl 8/14 Rimb 46 PP 21 Pr 8

PONZANO BASKET: Carrer, Rossi, Bianchi 9, Giordano 9, Camporeale 3, Gobbo 7, Carraro 6, Van Der Keijl 8, Brunelli 19, Sekulic. All. Anna Zimerle

Statistiche: Tiri da due 13/37 tiri da tre 10/25 Tl 5/8 Rimb. 47 PP 19 Pr 5.

Arbitri Francesco Cassina e Riccardo Paolo Giudici.