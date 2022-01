A2 Femminile: As Vicenza in trasferta a Milano contro Sanga

Una sfida dal fascino storico quella che attende questa sera sabato 29 gennaio 2022 As Vicenza a Milano con Il Ponte Casa d'Aste Sanga. Entrambe le squadre lo scorso anno sono state protagoniste di un campionato a ottimi livelli, che le ha viste scontrarsi addirittura nella semifinale playoff, vinta, come risaputo, dal team di Franz Pinotti dopo due incontri tiratissimi.



QUI SANGA MILANO

Sanga Milano ha in classifica 14 punti, frutto di 7 vittorie e 5 sconfitte, l’ultima in casa dopo un tempo supplementare (83-87) contro la fortissima Crema 15 giorni fa. Nel turno scorso non ha giocato contro Torino e deve recuperare due partite, come Vicenza. Nel roster collaudate giocatrici quali Beretta, Novati e Guarnieri. E’ rientrata da poco in casa madre il play Toffali, dopo un trasferimento di pochi mesi in A1 con Costa Masnaga. I nuovi arrivi sono di lusso: la ex vicentina Tay Madonna, Silvia Viviani di Sarcedo, Penz da Moncalieri e Laube da Albino. E di ieri sera la notizia che in settimana i milanesi hanno aggiunto al roster una nuova straniera, Milica Popovic, che rimpiazza la partente Emese Vida.

Come si evince, si tratta sportivamente di un gran cliente ostico per le biancorosse di capitan Federica Monaco.

QUI AS VICENZA

Vicenza si reca a Milano molto sollevata. La vittoria contro Castelnuovo Scrivia ci voleva proprio, facendo tornare il sorriso in casa berica. Il successo netto nel punteggio, è stato frutto di una “rivolta” della squadra contro la malasorte e contro risultati non all’altezza. In casa biancorossa si dice in una nota che "si è trattato di una vittoria cercata e voluta, arrivata nel modo migliore: giocando bene di squadra. Così è tornato l’entusiamo, il morale tende all’alto e il calendario, pur irto di difficoltà, fa meno paura".

Anche la pivot vicentina cresciuta nel vivaio, Milena Mioni si è ripresa bene: fermata dal covid, è rientrata mercoledì con un solo allenamento nelle gambe e ha tenuto ottimamente il campo per 17 minuti, realizzando 8 punti e catturando 5 rimbalzi.

E allora si gioca sabato 29 gennaio 2022 alle ore 18 nella palestra intitolata ad Aldo Giordani. Gli arbitri sono Cosimo Grieco di Matera e Matteo Rodi di Brindisi.

PER I TIFOSI: STATISTICHE E VIDEO IN DIRETTA

Sul sito Lega Basket Femminile

Sul canale YouTube di Sanga Milano

Su Facebook Sanga Milano