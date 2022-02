A2 Femminile: AS Vicenza in trasferta in casa della capolista Crema

Domenica 13 febbraio 2022 alle ore 18 Vicenza si reca a far visita al Parking Graf Crema, regina indiscussa del campionato di serie A2 femminile di pallacanestro: 14 partite giocate, 14 vinte.

L'AVVERSARIO DI AS VICENZA: PARKING GRAF CREMA

Con le biancorosse all’andata fu un monologo: 41-81 per le lombarde. Vicenza non fu minimamente in grado di opporsi. Nell’ultima di campionato la squadra allenata da Mirko Diamanti ha superato Torino per 91-37.

Creata in estate per fare il salto in sere A1, conta su un roster completo, formato dal play Rae D’Alie, giocatrice olimpica nel 3c3, da Anastasia Conte proveniente da Alpo e dalle riconfermate e collaudate Nori, Pappalardo, Caccialanza, Capoferri, Rizzi e Melchiori.

Sotto canestro predomina una garanzia quale Liga Vente, che lo scorso anno ha meritato la promozione con Faenza.

QUI VICENZA

Vicenza si lecca le ferite dopo la opaca gara infrasettimanale contro Alpo. La mancanza all’ultimo momento di Monica Tonello, out ancora per Crema, ma che Ussaggi e Zordan si augurano di recuperare quanto prima, e le scorie della faticaccia con Brixia Brescia si sono fatte sentire. La squadra ha tenuto positivamente il campo solamente il primo tempo. Ma in una serata di luna storta è emersa la buona partita della giovane Milena Mioni, come non si vedeva da tempo. Prova autorevole la sua e beneaugurante. C’è stato spazio per Anna Garzotto e nel finale anche per le giovanissime Gaia Reschigian e Alice Bellon.

La partita Parking Graf Crema-A.S.Vicenza è in programma domenica alle ore 18 al Palazzetto Cremonesi. Gli arbitri sono Sara Canali di Gandino (Bergamo) e Francesca Di Pinto di Pesaro (Pesaro Urbino).