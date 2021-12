A2 Femminile: As Vicenza battuta da Sisters Bolzano d'acciaio in difesa (63-77)

Per As Vicenza doveva essere la serata della svolta. Invece le biancorosse incocciano in un Sisters Bolzano in stato di grazia. Perdono malamente e non abbattono il tabù della vittoria sul campo di casa.

Buona performance per Vicenza che per trequarti di partita è oltre il 40 per cento al tiro. Dilapida tutto però nell’ultimo quarto, non riuscendo ad approfittare del black out altoatesino durato 5 minuti. Villarruel e Crysanthidou (grandissima gara ancora una volta per quest'ultima) portano la propria squadra sul 60-63 e sembra che l’aggancio sia possibile.

Ma le beriche non sanno approfittarne buttando al vento occasioni su occasioni. Bolzano, passato il momento nero, reagisce alla grande e realizza un 14-3 che mette fine ad ogni discussione. Vicenza si scioglie come neve al sole, incapace di aggredire e mordere la squadra avversaria che troppo spesso va a canestro indisturbata.

LA PARTITA IN SINTESI

Nel suo complesso la partita è stata piacevole. Il primo tempo, ben giocato in attacco, ma con qualche amnesia di troppo in fase difensiva, è terminato sul 40-42, che di questi tempi per ambedue le squadre è un record a livello di punteggio. E’ nel terzo periodo che Bolzano accelera, portandosi sul più 14 (45-59) al 7' minuto. Pronta la reazione vicentina che dimezza lo svantaggio: si chiude sul 56-63. Poi il disastro imprevisto degli ultimi 5 minuti. Plauso al Bolzano: migliore in campo Marta Pellegrini, ben coadiuvata da una sorprendente Elena Sasso, autrice di 15 punti in 20 minuti di gioco, e dall'olandese Kuijt.

TABELLINO - A.S.Vicenza – Acciaierie Valbruna Bolzano 63-77 (20/20, 40/42, 56/63)

AS VICENZA: Tonello 3, Bellon ne., Monaco 7, Zadra ne., Garzotto, Mioni 7, Sturma 6, Villarruel 17, Reschigian ne., Chrysanthidou 15, Tagliapietra 8. All. Sandro Sinigaglia.

Tiri da due 14/32 tiri da tre 6/24 Tl 17/26 Rimb. 37 PP 15 Pr 7

SISTERS BOLZANO: Fumagalli, Guilavogui 10, Gottardi 1, Kujit 17, Rossi, Fabbricini ne., Hafner 2, Marcello 2, Sasso 15, Pellegrini 23, Santarelli 7. All. Alessandro Pezzi.

Tiri da due 22/45 tiri da tre 7/21 Tl 12/18 Rimb. 43 PP 13 Pr 7.