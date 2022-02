A2 femminile: AS Vicenza attende sabato sera in casa Brixia

Sabato 5 febbraio 2022 alle ore 19 e 30 è ospite al Palasport di Vicenza un’altra super squadra: si tratta di Brixia. Le bresciane appena reduci dalla netta vittoria contro Alpo per 71-44, ricoprono la seconda posizione in classifica a ridosso di Crema, ma, come Crema, con tre partite da recuperare.

Una posizione che è frutto di 10 vittorie, inficiate da due sole sconfitte.

Brescia non nasconde le sue ambizioni. Gode di un organico ottimale e completo. Annovera tra le sue fila la bravissima lunga francese Turmel (alta 194 cm) e la talentuosa classe 2005 Carlotta Zanardi.

Molti i neo arrivi tra cui Scarsi da Udine e Gregori da San Giovanni. Ma andrà riservata molta attenzione alla guardia De Cristoforo, micidiale nei tiri da tre.

A BRESCIA VISERO LE PADRONE DI CASA

All’andata fu partita molto equilibrata, risolta dalle lombarde negli ultimi minuti: in Lombardia finì 73-66.

Le biancorosse di Fabio Ussaggi però nelle tre partite giocate in questo 2022 hanno dimostrato di avere ritrovato le loro doti principali: cuore, coraggio, orgoglio, grinta. Mercoledì della scorsa settimana hanno prevalso alla grande sul Castelnuovo Scrivia e nell’ultima a Milano si è lottato fino alla fine contro il forte Sanga, capace di un superbo 17/17 ai tiri liberi che sono stati alla base della vittoria meneghina.

UN CALENDARIO IN SALITA PER VICENZA CHE PERO' E' CARICA

Il calendario prevede ancora due scontri in salita (in trasferta sia Alpo e Crema), poi cominceranno tanti “spareggi” per As Vicenza: il primo contro Torino in casa il 20 febbraio.

Ma anche sabato sera si può e si deve giocare alla pari senza paura e senza condizionamenti! A testa alta, con grandissimo entusiasmo.

BUONE NOTIZIE: STURMA GIOCA

Dall’infermeria giungono segnali incoraggianti. Vanessa Sturma, infortunatasi alla caviglia a Milano sabato scorso, non avrà problemi per partecipare a una gara che proprio sotto canestro vede, almeno in partenza, la supremazia bresciana. Il coach Ussaggi è fiducioso perché nota continui miglioramenti negli allenamenti.

Si gioca al Palazzetto dello Sport di via Goldoni sabato 5 febbraio alle ore 19 e 30.

Gli arbitri sono Federica Servillo da Termoli (CB) e Giorgia Carella da Brindisi.