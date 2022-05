A2 Femminile: AS Vicenza alla prima gara di play out a Bolzano contro Valbruna

Per AS Vicenza ha inizio domenica 8 maggio 2022 alle ore 18 a Bolzano la corsa dei playout. Negli spareggi finalizzati alla permanenza in seri A2 del basket femminile, sono impegnate quattro squadre, una di queste è destinata a retrocedere in serie B.

Vicenza deve incontrare Acciaierie Valbruna di Bolzano al meglio delle tre partite: chi vince acciuffa la salvezza, chi perde dovrà incontrare la perdente tra Alperia Bolzano e Treviso.

QUI VALBRUNA BOLZANO

La squadra di coach Pezzi è arrivata quint’ultima in campionato con 18 punti, frutto di 9 vittorie e 17 sconfitte. Tira con il 41x100 da due e con il 31 da tre. Completa nei ruoli e forte sottocanestro, ha nella olandese Kuijt il suo prezioso motore in regia. In stagione ha battuto Monaco e compagne sia a Vicenza per 63-77 sia a Bolzano per 63-58: la prima gara quasi a senso unico, la seconda molto più equilibrata e in forse fino all’ultimo.

QUI AS VICENZA

Vicenza viene da un finale di stagione deficitario, ma ora ha la possibilità di dare la svolta definitiva a questo campionato vissuto malamente. Afferma coach Ussaggi: «In queste due settimane le ragazze si sono davvero allenate bene, con molto impegno, conscie di avere il proprio destino in mano. Purtroppo sempre a ranghi ridotti. Una falcidia di infortuni ci sta perseguitando da tempo, perdura ad oggi e ancora non so chi potremo recuperare. Di sicuro la giovane Gaia Reschigian starà ferma per un incidente alla caviglia. Per le altre speriamo in una guarigione che possa permettere di utilizzarle anche part time. In ogni caso siamo fiduciosi e partiamo per Bolzano con la volontà di vincere, sapendo che dovremo soffrire e stringere i denti».

La partita Bolzano Acciaierie Valbruna-Vicenza si gioca domenica 8 maggio alle ore 18 nella palestra della scuola media Stifter in via Diaz nel capoluogo del Südtirol. Arbitri Marco Schiano di Zenise (Trieste) e Lorenzo Bragagnolo di Codroipo (Udine).