A2 Femminile: AS Vicenza a Bolzano perde 63-58, male nel primo tempo super recupero nel secondo

«Non si può concedere un tempo all’avversaria»: questo il giudizio lapidario e sconsolato di coach Ussaggi alla fine di un tiratissimo match che Vicenza perde per proprio demerito.

In effetti la squadra berica scende in campo piuttosto molle e poco determinata e “regala” il primo tempo a Bolzano che invece gioca con grinta in difesa (ottima la marcatura sullo spauracchio vicentino Villarruel) e pimpante scioltezza in attacco.

PRIMO TEMPO: VICENZA LO REGALA A BOLZANO

Fin dalle prime battute Bolzano sempre in testa: 12-2 al 6', 20-8 al 9' con ricucitura finale di Mioni (un canestro da sotto e due liberi) più un libero di Villarruel, unico punto della giocatrice argentina ben "francobollata" e in serata poco felice oltrechè sfortunata: 20-13 alla fine.

Nel secondo quarto subito un +5 per Vicenza con Mioni e Sturma da tre: 20-18 e minimo svantaggio. Ma per merito soprattutto di Hernandez Pepe che segna 8 punti filati Bolzano si porta a +12 alla conclusione: 39-27.

SECONDO TEMPO: GRANDE E GENEROSA RIMONTA DI MONACO E COMPAGNE E FALLACCIO SU VILLARRUEL

Il secondo tempo suona tutt’altra musica. Dopo l’iniziale +14 per merito di Fabbricini – massimo vantaggio bolzanino – finalmente Vicenza entra in partita. Tagliapietra, Tonello da tre e Mioni riportano sotto la squadra berica e con Sturma la partita si riapre prima sul 48-43 e poi sul 50/45 con Chrysanthidou. Si chiude con canestro di Pellegrini sul 52-45.

La quarta frazione è da infarto. Bolzano accusa nettamente la fatica e punto su punto Vicenza recupera inesorabile. Dopo un libero di Rossi, Monaco e doppio Mioni portano Vicenza al 4' sul 53-51. Bolzano perde la via del canestro, ma Vicenza butta alle ortiche molte occasioni favorevoli per impattare e involarsi. A 1' 40" Sturma con due liberi sigla il pareggio: 58-58. Poco prima però al 7' un fallaccio di Gottardi su Villarruel sotto canestro mette fuori gioco Gisel che è costretta ad uscire in barella.

Rientra al suo posto Monaco che realizza un libero per il 55-53. Finale concitato. Dopo che Bolzano per 9 minuti ha segnato la miseria di 6 punti Fabbricini realizza da sotto.

Sul rovesciamento Vicenza perde malamente palla; infine a 49" Marta Pellegrini insacca da tre e pone così fine al match.

VILLARRUEL IN OSPEDALE

Subito Villarruel è stata portata in ospedale per i controlli del caso e le radiografie escludono fratture. Scongiurato il pericolo, ci si augura che la giocatrice con una settimana di tempo davanti possa guarire in vista dell’incontro di sabato prossimo con Mantova.

TABELLINO - Acciaierie Valbruna Bolzano-Vicenza, 63-58 (20-13, 39-27, 52-45)

BOLZANO: Fumagalli 4, Gottardi 2, Kuijit 11, Hernandez Pepe 10, Rossi 1, Fabbricini 12, D. Hafner ne., Marcello, M.Hafner ne., Sasso 2, Pellegrini 13, Santarelli 8. All. Alessandro Pezzi

Tiri da due: 19/44 tiri da tre 7/20 Tl. 4/8 Rimb.43 (30+13) pp. 15 pr.4.

VICENZA: Tonello 9, Bellon ne., Monaco 6, Zadra ne., Garzotto ne., Mioni 18, Sturma 12, Villarruel 1, Reschigian ne., Chrysanthidou 4, Tagliapietra 8. All. Fabio Ussaggi.

Tiri da due 15/37 tiri da tre 6/21 Tl 10/13 Rimb. 34 (27+7) pp 11 pr 7

Arbitri Marco Zuccolo di Pordenone e Fulvio Di Pilato di Paderno Dugnano (MI).