A Vicenza anche la società gloriosa di basket femminile retrocede in B

Treviso batte Vicenza 54-53 e si merita la salvezza. Vicenza esce delusa e frastornata dai play out. Nel loro passato le vicentine hanno conseguito 32 titoli (12 scudetti, 5 coppe europee e una Ronchetti, 14 scudetti giovanili) in gran parte grazie all'indimenticato presidente Antonio Concato: questa retocessione fa molto male!

Lo sport mai come in questa partita ha saputo essere bellissimo e crudele. Rispetto a gara due (nel caldissimo palasport di Vicenza di mercoledì scorso) la serata a Treviso era fresca e molto adatta al gioco e il clima in campo e sugli spalti ottimale.

Secondo pronostico la partita è stata caratterizzata dall’equilibrio. 6 punti di massimo vantaggio per Vicenza, 5 per Treviso.

La fase finale, la più elettrica e la più incredibile. A metà tempo sembra fatta per Vicenza: sul 46-45 per Treviso frutto di una tripla di Zagni, Monaco fornisce un sontuoso assist a Sturma e poi la stessa capitana colpisce da tre: 46-50. Siamo al 5' e siccome si segna col contagocce, 4 punti sono un bel tesoretto. Ma sa reagire Treviso che con un libero di Zagni, una sospensione di Diodati e un canestro da sotto di Volpato si porta sul 51-50.

In questi frangenti due palloni buttati al vento dalle biancorosse a metà campo risultano letali e sono l’ennesimo spreco per mettere al sicuro il risultato.

AD UN MINUTO DALLA FINE VICENZA IN VANTAGGIO DI 2 PUNTI

Ultimo minuto degno di un film di Hitchcock. Villarruel dalla lunetta è implacabile: 51-52 per la squadra di coach Ussaggi. Treviso sbaglia in attacco, Sturma cattura il rimbalzo e si merita due tiri liberi. Ne segna uno per il 51-53. Mancano 21 secondi alla fine e il sogno è lì a portata di mano.

Treviso attacca, ma Vicenza può spendere un prezioso capitale: due falli senza pagare penalità. Spende bene il primo dopo 12 secondi.

Time out di coach Rossi a 9 secondi dalla fine. Sotto di due Treviso deve segnare. Dopo 7 secondi con 6 braccia vicentine in faccia Perisa compie il suo capolavoro. Pur marcatissima, si alza e segna da tre: a due secondi dalla fine salva la sua squadra che letteralmente strappa dalla serie B.

Tripudio trevigiano, costernazione e lacrime vicentine.

Sia i vincitori sia i vinti meritavano la salvezza, se non altro per quello che hanno dato in questi playout. Gara tre è stata la più bella, combattuta lealmente ed emozionante come solo il basket sa essere.

Treviso merita sportivamente un gran battimani e la squadra di Ussaggi esce dal campo a testa alta.

Nello sconforto merita l’applauso per avere dato tutto fino all’ultimo secondo.

TABELLINO - Podolife Treviso-A.S.Vicenza 54-53 (16/12, 32/32, 43/45)

TREVISO: Degiovanni 4, Perisa 8, Zagni 11, Diodati 10, Vaidanis ne., Beraldo, Tramontin ne., Battilotti 2, Gini 3, Merlini ne., Bona ne.,Volpato 16. All Filippo Rossi

Tiri da due 15/33 tiri da tre 5/17 tl 9/11 Rimb 35 (28+7) pp 20 pr 3 ass10

VICENZA: Bellon ne., Monaco 11, Zadra ne., Garzotto 8, Mioni 3, Sturma 10, Villarruel 9, Reschiglian, Baruffato ne., Chrysanthidou 3, Tagliapietra 9. All. Fabio Ussaggi

Tiri da due 14/39 tiri da tre 5/19 tl 10/14 rimb 33 (23+10) pp 15 pr 11 ass 8

ARBITRI: Gianluca Cassiano e Leonardo Marcelli di Roma.