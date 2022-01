Famila Schio, mercoledì 19 al PalaRomare arriva la Akronos Moncalieri

Il calendario del Famila Wuber Schio si è ormai trasformato in una roulette: anche questa settimana la programmazione è stata stravolta dai contagi al coronavirus Covid-19 ed è necessario fare di necessità virtù. Rinviata la trasferta di Eurolega a Istanbul per alcuni casi di positività nel gruppo squadra di Fenerbahce, la società si è adoperata per iniziare a recuperare alcune delle gare non giocate nelle scorse settimane.

Va così che mercoledì 19 gennaio al posto dle match di coppa arriva uno dei recuperi di campionato. Con palla a due alle ore 20, al PalaRomare arriva l’Akronos Moncalieri per disputare la seconda giornata del girone di ritorno della Techfind Serie A1.

“Queste situazioni non sono semplici da gestire - spiega l’assistant coach Fontana - prepari una partita su un determinato avversario e in tempo zero devi cambiare tutto. Lato nostro, l’aspetto positivo è che tra i feedback dell’andata e il lavoro svolto in queste settimane, abbiamo comunque un quadro generale chiaro su tutte le avversarie”.

Dopo una lunga assenza dai campi che durava dal 27 dicembre scorso, Schio è tornato sabato a giocare una partita ufficiale. A Sesto San Giovanni è arrivata una vittoria preziosa al termine di una gara condotta per oltre trenta minuti ma nella quale si è patito il rientro finale delle avversarie.

“Questo periodo di totale inattività dalle competizioni crea delle problematiche anche a squadre strutturate come la nostra. Ci aspettavamo una partenza più lenta e invece abbiamo avuto un impatto energetico notevole che abbiamo pagato nella ripresa proprio per la lunga assenza da partite ufficiali”.

La classifica dice che Moncalieri non è un’avversaria di prima fascia con la dodicesima posizione e l’ultimo attacco della lega. All’andata, però, le piemontesi diedero un’impressione più che positiva con un primo tempo giocato in sostanziale parità e cedendo solo alla distanza contro il maggior talento e profondità del roster orange.

“L’Akronos è una squadra tosta e lo ha dimostrato sia nelle vittorie che nelle sconfitte: a Venezia, ad esempio, per larghi tratti dei primi tre quarti ha impensierito la Reyer. Sarà una gara complessa tatticamente perché sanno proteggere bene l’area”. Rispetto alla partita dell’andata, vinta dal Famila 49-73, non ci sarà Williams, passata alla Passalacqua Ragusa, dalla quale è arrivata a Moncalieri Ruzickova.