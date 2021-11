Basket: Vicenza parte male e finisce peggio, vince Bologna

La Civitus Allianz Vicenza perde in casa contro Bologna basket 2016 al termine di una partita giocata male e non in linea con quanto i ragazzi di Ciocca hanno abituato il pubblico berico. Vicenza va sotto nel primo tempo e non riesce più a recuperare il distacco rimasto stabilmente in doppia cifra.

Vicenza si affida soprattutto a Cecchetti ma si lascia sorprendere dalla grande intensità messa in campo dalla formazione rossoblu, che nei primi minuti mostra grandissima voglia di giocare, soprattutto in difesa, e sfruttando percentuali più alte tiene i biancorossi sotto nel punteggio, andando avanti anche di cinque lunghezze, grazie alle giocate offensive di Graziani e Galassi. Nelle battute conclusive del quarto, le triple sempre di Galassi e Fontecchio portano addirittura Bologna ad essere avanti di nove punti.

L’emorragia non si placa nel secondo quarto, Bologna infatti, domina un primo tempo in cui, in totale, infila 7 triple su 15 tentativi e continua a martellare la squadra biancorossa, cavalcando la grande velocità e l’agonismo di Hidalgo e insistendo in difesa. Vicenza va a sprazzi: trova giocate importanti da Bastone e Mazzucchelli, ma non riesce a recuperare, finendo sotto anche di 12 (28-40) e arrivando all’intervallo lungo indietro di 11 punti (35-46), incassando 46 punti da una squadra in giornata, ma comunque tecnicamente inferiore alla Civitus Allianz.

Una tripla di Beretta apre il secondo tempo e la Civitus arriva fino a -14; a -16, quando Graziani segna subito dopo. Piccone cerca di dare la scossa con tre liberi su tre a segno e Mazzucchelli buttandosi dentro con cattiveria, ma a metà quarto, a seguito di un altro canestro di Graziani, i biancorossi sono di nuovo a -16 (41-57). Vicenza cerca di rientrare, ma non difende come sa fare e continua a subire i canestro degli avversari. A fine terzo quarto il tabellone riporta un impietoso -17.

Nell’ultimo quarto la Civitus cerca di dare il tutto per tutto, alzando la difesa, cercando di rendersi più aggressiva. Piccone e Mazzucchelli segnano due canestri rapidi e il distacco si riduce a 13. Tutto questo però non basta per riuscire a recuperare una partita ampiamente compromessa: Bologna non smette di segnare e Vicenza non riesce mai a rientrare in partita, nemmeno in singola cifra di svantaggio. Alla fine il tabellone recita un 70-86 impietoso ed eloquente.

Civitus Allianz Vicenza - Bologna Basket 2016 70-86 (12-21, 23-25, 16-22, 19-18)

Civitus Allianz Vicenza: Andrea Mazzucchelli 14 (3/6, 1/6), Alessandro Cecchetti 12 (5/11, 0/0), Marcello Piccoli 12 (6/7, 0/2), Nicola Bastone 10 (3/8, 0/0), Fabrizio Piccone 9 (2/7, 0/6), Fabio Sebastianelli 8 (0/1, 2/4), Raphael Chiti 5 (1/3, 1/3), Andrea Petracca 0 (0/2, 0/2), Piergiacomo Rigon 0 (0/0, 0/0), Matteo Visentin 0 (0/0, 0/0), Giulio Basso 0 (0/0, 0/0), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Andrea Petracca 7) - Assist: 11 (Fabrizio Piccone 4)

Bologna Basket 2016: Andrea Graziani 22 (6/10, 2/3), Matteo Galassi 16 (1/5, 4/11), Eugenio Beretta 14 (3/7, 1/2), Luca Fontecchio 12 (2/6, 2/4), Anfernee Hidalgo 8 (4/6, 0/3), Filippo Rossi 8 (0/2, 2/4), Davide Guglielmi 6 (0/0, 2/4), Andrea Resca 0 (0/0, 0/1), Tommaso Felici 0 (0/0, 0/0), Edward Oyeh 0 (0/0, 0/0), Matteo Tripodi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 21 - Rimbalzi: 47 12 + 35 (Luca Fontecchio 12) - Assist: 17 (Andrea Graziani, Matteo Galassi, Eugenio Beretta, Anfernee Hidalgo 3)