Ad Este assegnati i titoli del Torneo Open Estivo maschile e femminile che vedeva alla partenza ben 156 iscritti. Nel maschile si impone il bassanese Matteo dal Zotto contro il patavino Marco de Rosa. Il giocatore del Tc Padova resiste soltanto un set, dove con esperienza mette in discussione il risultato. Portata a casa per 7/5 la prima partita, il vicentino ingranava la presa diretta e chiudeva l’incontro in due set, ratificato da Cristian Osiliero. Terzi posti per il sassarese Leonardo Mazzucchelli e per l’under 16 del Tc Padova Jacopo Menegazzo, che sta pian piano accarezzando il dominio del centro classifica della seconda categoria. Nel main draw non è riuscito a prendersi la rivincita Gregorio de Gasper sul rodigino Pietro Lago. Lago che è riuscito a scalfire il winner riuscendo a sgraffignarli 4 games. Il draw di quarta se l’è aggiudicato il vicentino Giacomo Sarni su Piergiovanni Drago del Dolo.

Nel femminile la vicentina Eva Segato ha concluso la sua finale in tempo record sull’under 16 torinese Teresa Cinquino. Nel draw di 4^ è un derby rodigino volto in favore di Ilaria Barra su Michelle Rossi. In quello di terza molto equilibrio, forse il più bel incontro, quello tra l’udinese Laura Rondinara e la patavina della Canottieri Angelica Giurisato. L’incontro risoltosi al long tie-break ha premiato la friulana, che ha gestito meglio i punti più preziosi.

Al Lotario Monti di Camposampiero è iniziato il Memorial Roberto Gallo Open maschile e femminile con 3.000 euro di montepremi diretto da Flavio Marcato e Maria Teresa Zecchino. Dalle 15 sarà possibile seguire le battaglie nei rossi di Via Giorgione, dove sono già in lizza i draw di terza categoria, e lo spettacolo è assicurato. A Grantorto dal 3 Luglio torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Alberto Visentin. Iscrizioni entro le ore 12 del 1/7 via mail a: circolotennisticograntorto@gmail.com. Sempre con inizio dal 3/7 Montecchia e Galzignano organizzano un torneo per giocatori massima categoria 4.3.Una competizione molto attesa per neofiti e veterani che daranno vita a battaglie infinite, visto il livello di gioco molto equilibrato. Iscrizioni entro le ore 12 del 1/7 via mail a: www.tennismontecchia.com. Per i giovani finali regionali di categoria, i vincenti andranno di diritto alle finali nazionali.Ad Este dal 3/7 al 14/7 under 13 e 14 maschile e femminile condotto da Dalmazio Degani con la supervisione di Attilio Galvani. All’Acquaviva di Padova via Naccari Unde 10-11-12 e 16 maschile e femminile, dirige Maria Vincenza Mastronardi.