Arzignano Valchiampo: nuovo acquisto in difesa

L'Arzignano Valchiampo ha acquistato il difensore Andrea Boffelli, che ha firmato un contratto di due anni più uno di opzione. Il classe 1997, esperto jolly difensivo, si è così aggiunto alla rosa di Mister Bianchini ed indosserà la maglia numero 33.

Originario di Sarnico, comune in provincia di Bergamo, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. Successivamente ha indossato in Serie D i colori di Pontisola e, in Serie C, quelli di Mestre e Aurora Pro Patria, dove ha concluso la stagione 2022/2023. Oltre 200 le presenze in carriera, di cui oltre 150 tra i Pro, e 8 le reti segnate. Ricordiamo che Andrea Boffelli lo scorso 2 aprile, nel corso del match che l’Aurora Pro Patria ha giocato contro il Pordenone, ha subito un infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro.

Queste le prime parole del nuovo difensore dell'Arzignano Valchiampo: "Sono molto contento di essere ad Arzignano. Prima di tutto ho rivisto dei compagni che ho avuto negli scorsi anni ed è sempre bello ritrovarsi. Mi hanno accolto tutti benissimo e posso dire solo cose positive. Adesso sta a me rimettermi in sesto e dare il meglio.

Ho iniziato a Sarnico, nel paese dove sono nato, e dopo due anni sono andato all’Atalanta. Sono cresciuto nel settore giovanile neroazzurro fino alla Primavera, in squadra con Gianluca Barba e Giacomo Parigi. Da qui sono passato in Serie D al Pontisola e dopo una grande annata mi sono trasferito a Mestre in Serie C per il mio primo anno da Professionista. In seguito, il passaggio alla Pro Patria per cinque anni totali con questi colori. Sono qui per iniziare un nuovo percorso. È una grande opportunità per me: so che la società ha fiducia e so quanto ci tiene. In questa stagione, dopo l’infortunio, devo rimettermi in sesto e far vedere il mio valore. Sotto l’aspetto umano, sono un ragazzo a cui piace giocare a calcio e ama vivere lo spogliatoio. In campo mi faccio sentire. Userò la mia personalità per integrarmi, migliorare, conoscermi meglio con i più vecchi ed aiutare i più giovani".