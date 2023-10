Arzignano Valchiampo: mister Bianchini ha le idee chiare dopo la sconfitta con la Virtus Verona

A poche ore dalla gara sul campo del Novara, in casa Arzignano Valchiampo, hanno parlato mister Bianchini e il difensore Milillo.

Queste le parole del tecnico: "Una gara per noi importante perché dobbiamo reagire dopo una sconfitta che ci può stare e fa parte del nostro percorso di crescita. Però adesso voglio delle risposte importanti e dobbiamo fare la partita giusta. La sconfitta fa parte del calcio e dello sport in generale. Va analizzata ma non deve permettere di erodere certe certezze e ci deve far lavorare ancora più forte. Ci aspetta sicuramente una gara difficile. Dobbiamo pensare al nostro percorso e andare a Novara a fare la partita giusta. C’è tutto da giocare mettendo in campo quello che sappiamo fare sia nella fase difensiva che in quella offensiva".

Il difensore Alessio Milillo, invece, ha commento così: "Sarà una sfida importante perché veniamo da una sconfitta e vogliamo subito portare a casa punti. Dovremo essere attenti da ogni punto di vista, difensivo e offensivo capitalizzando le occasioni che verranno. Dobbiamo dare tutto dall’inizio. Cerchiamo di lavorare giorno dopo giorno andando sempre un po’ più forte rispetto al giorno precedente. Siamo una squadra che ha voglia di fare fatica, di dare sempre di più e ottenere grandi risultati. Il gruppo si è formato fin da subito. Dovremo sicuramente dare di più tutti quanti e anche chi ha giocato meno, con questo gruppo e con questa squadra, potrà dire la sua e dare un contributo importante".