Arzignano Valchiampo: la felicità di mister Bianchini e del difensore Milillo

L'Arzignano Valchiampo ha conquistato la vittoria sul campo della Pro Sesto grazie alla rete di Milillo, su corner battuto alla perfezione da Centis, al 32' del secondo tempo. Un gol che ha permesso alla squadra vicentina di ottenere il secondo successo di stagione dopo quello rimediato contro l'Alessandria.

L'allenatore Giuseppe Bianchini in conferenza stampa è apparso molto soddisfatto della gara dei suoi ragazzi e della vittoria: "Un successo meritato dopo una grande prestazione. Sono contento perché abbiamo disputato una gara corretta: creato tanto e concesso poco. Sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi. Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo, però è ancora presto e la strada molto lunga".

In conferenza stampa ha parlato anche il difensore, autore del gol partita, Alessio Milillo: "Abbiamo preparato molto bene la gara e sviluppato il gioco sin dal primo tempo, senza avere fretta di trovare subito il gol. Abbiamo costruito parecchio e potevamo essere più concreti all'inizio. Il nostro obiettivo era quello di portare a casa i tre punti e ci siamo riusciti. Dobbiamo continuare a giocare in questo modo e con lo stesso spirito che ci ha contraddistinto in queste partite. Personalmente avevo tanta voglia di scendere in campo e aspettavo questo momento. Sono contento della prestazione individuale, ma soprattutto collettiva: abbiamo disputato davvero un'ottima gara. Dedico il gol a mio fratello".

Nel prossimo turno l'Arzignano farà visita alla Giana Erminio, gara in programma sabato 30 settembre alle ore 18.30 e valida per la 6a giornata del campionato di Serie C girone A. I ragazzi di Bianchini cercheranno di ottenere la terza vittoria consecutiva, la seconda fuori dalle mura amiche. Una gara alla portata della squadra vicentina, considerando che la Giana si trova nelle zone basse della classifica e in casa non ha ancora vinto in questa stagione.