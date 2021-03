Il fischietto d'oro Orsato per la prima volta in tv, ammette l'errore sul fallo di Pjanic del 2018

L'intervista dell'arbitro vicentino andata in onda domenica sera a 90° minuto, è stata una vera e propria esclusiva. Mai era successo che un direttore di gara si esprimesse a campionato in corso

"Non serve andarlo a rivedere tre anni dopo, sicuramente è un errore". A parlare è l'arbitro internazionale Daniele Orsato che per la prima volta nella storia, ha rilasciato un'intervista nel pieno di una giornata di Serie A. Il fischietto d'oro domenica sera è stato infatti ospite di 90° minuto e, in collegamento, ha risposto alle domande di Paola Ferrari e del vicedirettore di RaiSport Enrico Varriale.

L'ammissione di colpa che più ha lasciato i telespettatori sbigottiti è stata quella relativa al march tra "Sbagliai a non espellere il bianconero", sottolinea il vicentino riferendosi al math Inter-Juve “La vicinanza non mi ha portato a vedere quello che poi ha mostrato la tv - ha aggiunto - L’ho vista in modo diverso, è stato un contrasto in volo e l’ho valutato male. Il Var (che non è previsto sui casi da cartellino giallo) non è potuto intervenire per cui resta l’errore”.