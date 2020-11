Sport in difficoltà, l'appello al mondo dell'imprenditoria dell'As Vicenza basket

“A nome dell'Amministrazione comunale esprimo la mia vicinanza a tutte le società sportive che stanno attraversando non poche difficoltà in questo delicato momento emergenziale, a partire dall'A.S. Vicenza Basket femminile, attualmente prima in classifica del campionato nazionale di serie A2 che, a breve, sarà priva del main sponsor”. Sono le parole del sindaco Francesco Rucco che questa mattina al Palazzetto dello sport di via Goldoni, insieme con l'assessore alle attività sportive Matteo Celebron, ha manifestato il proprio sostegno al mondo dello sport a partire dalle prime squadre per estendersi anche al settore giovanile.

Erano presenti anche i rappresentanti dell'A.S. Vicenza Basket Femminile, tra cui il presidente Mariano Feriani, il vice presidente Gianfranco Dalla Chiara, il direttore generale Roberto Pellizzaro e alcune giocatrici. I vertici della società hanno ribadito l'appello al mondo imprenditoriale vicentino affinchè possa dare una mano in maniera concreta.

“L'A.S. Vicenza Basket Femminile fa parte della storia della nostra città – ha precisato il sindaco – si tratta di una società pluridecorata che ha vinto moltissimi titoli prestigiosi. Se è arrivata a questi livelli è merito anche del lavoro eccezionale svolto negli anni da Antonio Concato, suo fondatore e presidente scomparso due anni fa, che va ricordato. Come amministrazione valuteremo la richiesta espressa dalla società di intitolare a lui il palazzetto in quanto figura di riferimento del basket vicentino”.

“Siamo qui oggi per sostenere una società storica della città pluripremiata che sta facendo molto bene nel campionato di serie A2 e che ha, pertanto, bisogno di sponsor per continuare a guardare serenamente al proprio futuro – ha aggiunto l'assessore alle attività sportive Matteo Celebron –. Facciamo un appello agli imprenditori vicentini affinchè aiutino questa importante realtà e le società sportive in generale a proseguire nella propria attività e nei progetti costruiti con sacrificio, impegno e dedizione così da garantire un futuro all'attività dell'associazione e, di conseguenza, al territorio al quale appartengono”.