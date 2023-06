Andrea Lunghi confermato al FC Arzignaono Valchiampo ma col numero 10

Serie C

E' Andrea Lunghi, il trequartista classe 2003 il nuovo numero 10 dell’Arzignano Valchiampo per la stagione 2023-2024. Il club ha ufficializzato il rinnovo dell’attaccante Alberto Lunghi che si lega alla società con un contratto biennale fino alla stagione 2024-2025.

Originario di Assisi, il giovane cresciuto nel Perugia è arrivato lo scorso anno in via dello Sport indossando la maglia numero 24 con cui ha collezionato 18 presenze stagionali e ha firmato 3 reti e 2 assist vincenti.