Vicenza - Monza, l'amichevole si chiude sull'1-1: le pagelle di Belloni

Salvo il primo quarto d’ora nel quale i brianzoli provano a sorprendere il Lane con attacchi veementi soprattutto sulla loro fascia destra, mettendo in grave difficoltà Barlocco, per il resto della gara i biancorossi duplicano il buon secondo tempo col Milan. Vanno in vantaggio dagli 11 metri grazie ad un’iniziativa del giovane Gori, si fanno raggiongere dopo un grave errore difensivo dei centrali Padella &Cappelletti, ma poi meritano il risultato cogliendo due legni: uno al 44’ con una giocata alla Pablito ancora di Gori e l’altro al 53’ con una magistrale punizione di Jack. Il temutissimo Monza è domato in modo convincente.

LE PAGELLE

GRANDI 6

BRUSCAGIN 6

PADELLA 6 -

CAPPELLETTI 6,5

BARLOCCO 5,5

VANDEPUTTE 6-

PONTISSO 6,5

RIGONI 5,5

NALINI 6

GUERRA 6,5

GORI 7

PIZZIGNACCO 6

BERUATTO 6/7

GIACOMELLI 6,5

IERARDI 6-

SCOPPA 6

CINELLI 6

MAROTTA 5,5

Mister DI CARLO 7