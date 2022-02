Winter duathlon: il campione del mondo è Franco Pesavento di Roana

Ha ricevuto subito i complimenti del presidente del CONI Malagò per la gara che ha dominato ai mondiali di Andorra in corso in questi giorni al World Triathlon nella località di San Julia de Loria. Franco Pesavento classe 1997 è primo nella gara del duathlon (corsa e sci di fondo): in tutto sono 30 chilomentri che il 24enne di Roana (Vicenza) ha coperto in 1 ora e 46'. Due minuti dopo di lui è arrivato il rumeno Viorel Palici (classe 1989), seguito a un minuto circa dal norvegese Hans Christian Tungesvik (classe 1992). Sesto assoluto nel maschile il veronese classe 2000 Mattia Tanara che ha vinto l'oro degli under 23.

Un exploit azzurro al Mondiale con due veneti che si portano a casa l'oro: Pesavento a Canove di Roana (Vicenza) e Tanara a Badia Calavena (Verona).

PESAVENTO RACCONTA LA SUA GARA MONDIALE

«Sono partito subito molto forte nella prima frazione di corsa e ho preso del vantaggio - ha commentato a caldo sui canali internazionali del World Triathlon Franco Pesavento -, sapevo che nella frazione di sci di fondo dovevo difendermi e così ho fatto, ho perso veramente poco».

«Nei secondi 4 km di corsa ho allungato ancora e sono riuscito ad andare in fuga. Dietro mi hanno lasciato andare e hanno fatto gara per le altre medaglie».

Ha svelato poi il 24enne di Canove: «Dopo questo strappo ho gestito il vantaggio fino alla fine, calando anche il ritmo».

«In generale una «gara veramente dura molto impegnativa - a suo dire -, sono arrivato al traguardo giusto diciamo così».

Importante anche l'equipaggiamento per una gara di alto livello, e Pesavento svela: «Avevamo preparato degli ottimi materiali, gli sci andavano bene in particolare nel primo giro, dopo con il deterioramento della pista nel corso dei giri abbiamo fatto più fatica».

Un commento sul percorso di gara: «Percorso molto tecnico, la corsa era abbastanza impegnativa, ma la frazione di sci era veramente dura e tecnica, c’era una salita tosta, un falsopiano dove bisognava sempre spingere e una discesa molto tecnica. Sono molto contento, è andata bene».

Nella foto di Tommy Zaferes realizzata per l'organizzazione World Triathlon: Franco Pesavento sul podio con gli avversari il rumeno Palici e il norvegese Tungesvik