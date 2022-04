Trofeo Rally ACI Vicenza: en plein di Sossella e Zaramella al Dolomiti Brenta

Con la disputa del 1° Dolomiti Brenta Rally, va in archivio anche per le auto moderne il primo dei sei appuntamenti a calendario del Trofeo Rally ACI Vicenza. Gara nuova nel panorama dei rally auto moderne, la manifestazione svoltasi ad Andalo (Trento) nello scorso fine settimana ha portato i primi punti a quattordici conduttori iscritti alla serie organizzata in collaborazione con la Scuderia Palladio Historic.

Grazie alla vittoria assoluta conquistata alla guida della Hyundai i20 Rally2, Manuel Sossella e Matteo Zaramella hanno fatto incetta di punti e si trovano ora al comando delle rispettive classifiche, col giovane copilota che va a punti anche nella “under 25”; dietro a Sossella compare un duo che ha infiammato la classe N3 andando ad occupare i primi due gradini e che ha visto Nicola Dall’Osto aver la meglio su Andrea Sassolino, entrambi su Renault Clio con le quali si sono piazzati in vetta anche al Gruppo RC5N.

Altrettanto dicasi per i rispettivi navigatori Andrea Frigo e Andrea Dal Maso che ora nell’ordine seguono Zaramella nell’assoluta.

A punti tra i piloti anche Fabio Bertazzolo che con la Citroen AX si aggiudica la A5 assieme a Davide Benetton, quarto tra i navigatori a pari punteggio con Christian Camazzola.

Gara da dimenticare per Alessandro Battaglin e Selena Pagliarini incappati in una uscita di strada con la Hyundai i20 nel secondo giorno di gara e altrettanto dicasi per Fabio Andrian anch’egli fermo anzitempo dopo esser stato al comando per la prima metà di gara.

Prossimo appuntamento per le auto moderne, il Rally della Valpolicella in programma il 6 e 7 maggio.

È invece alle porte il secondo round per le auto storiche i cui conduttori si confronteranno per la prima volta sulle strade del Valsugana Historic Rally in programma a Borgo Valsugana venerdì 29 e sabato 30 prossimi. Sono 25 quelli iscritti tra i quali figurano il detentore del titolo piloti Riccardo Bianco con la Ford Sierra, oltre a Gianluigi Baghin terzo lo scorso anno con l’Alfetta GTV e Daniele Danieli, quarto con la Fiat Ritmo navigato da Cristina Merco che s’impose tra le navigatrici; presenti anche i vincitori 2020 Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi su Lancia Stratos.