Sempre in esilio i giocatori vicentini, ma con ottimi risultati: a Verona vince Marco Galante

Ancora vittorie per i vicentini trasfertisti. Il giocatore dei Comunali di Vicenza Marco Galante si aggiudica il Trofeo Caffè Pellini. All’At Verona erano 64 i tennisti in lizza, tutti di 3^ categoria. Galante partito come tds numero 6, ha messo tutti in fila. Dietro di lui al secondo posto Matteo Venturini del Villafranca. Il suo club, i Comunali di Vicenza, stanno espletando la selezione per individuare i giocatori che andranno alla tappa regionale Ibi.

Dal 18 al 26 è in atto il torneo che assegnerà il titoli di campione provinciale di 4^ categoria sia nei singoli che nei doppi nei draws rosa ed azzurro. Erano in 110 ai blocchi di partenza. Promossi al main draw comandato da Giuseppe Sabino: Marco Cottignola, Massimo Giarolo, Giovanni Zanatta, Mario Alikaj e Davide Calderato.

Nel femminile la favorita è l’under 18 dell’Arzignano Chiara Reginato. Sono ancora in corsa Lazzari-Iani, Cavalloni-Ambroso, Zannoni-Zucchini e Zocca-Guerra. Torneo Fitp in programma, e si terrà a Sovizzo il 25 e 26 Febbraio con il doppio maschile open. Dirige Annamaria Ambrosini che accetterà le iscrizioni fino alle ore 12 del 23/2.

Altro torneo di doppio Fitpra tutto in un solo giorno si terrà il 26 a Creazzo e sarà di doppio misto valido per il circuito veneto per giocatori di 4^ categoria. Iscrizioni Maria 348-7964378.