Tennis, terza giornata di B: viaggiano a gonfie vele ct Vicenza ed Artel Schio

Dopo la sbornia di tennis stellare, con il challenger Atp del Palladio, la serie B vedeva impegnati i due team vicentini in B1, Ct Vicenza ed Artel Schio ed in B2 i Comunali di Vicenza. A parte i Comunali che erano di riposo, gli altri sopra di loro hanno giocato e stanno andando a gonfie vele. Ct Vicenza con la vittoria in trasferta a Varese con il Ceriano per 4-2, primo in testa al girone dopo 3 giornate ma mancano turni di riposo. Tant’è che proprio nella giornata di Giovedì 2 ci sarà la 4^ giornata.

Domenica 5 un’altra ancora ed allora si potrà tracciare una road map attendibile. In ogni caso dopo 3 giornate questa la classifica: Ct Vicenza 7; Colle degli Dei (Rm) e Sassuolo 6; Tc 2002 Benevento 4; Ceriano e Brindisi 1; Finale Ligure 0. Domenica 5 in Strada Sant’Antonino ci saranno i modenesi del Sassuolo, match importante per capire la direzione che verrà intrapresa. Artel Schio vince in casa per 4-2 con la Canottieri Casale e vola al secondo posto e riposo effettuato.

Giovedì saranno in trasferta a Lanciano (Ch) e Domenica ad Arezzo contro la squadra Giotto. La classifica: Giotto 7; Canottieri Casale ed Artel Schio 6; Lecco e Lanciano 3; Maggioni (Ap) 1; Angiulli (Ba) 0. Inoltre l’unico team femminile vicentino il Ct Vicenza, che ambiva alla promozione dalla serie C, ha visto sfumare le sue speranze proprio domenica contro le trevigiane del Park. Perdendo 3-1 sono arrivate ad un soffio dalla promozione.