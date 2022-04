Tennis, il Supernext gen va al padovano Umberto Ciato

Calato il sipario sulla 1^ Edizione del Cicuito Supernext Gen che si è svolto presso i Comunali di Via Monte Zebio. Erano 118 i giovani in lizza, provenienti da Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Competizione diretta da Enrico Zen con la supervisione di Cesare Marsili che per le ultime due giornate si è avvalso del giudice di sedia Paolo Ledda di Arcugnano.

Altre due ore di bel gioco che hanno deliziato gli astanti e che pensavano ad una vittoria del riminese Sevan Bottari. Tant’è che la prima frazione sebbene giocata in modo alterno ha arriso al romagnolo. Ma il giocatore del Tc Padova come già accennato un paio di giorni addietro è capace di qualsiasi risultato.

Sotto nella prima partita, rimboccatesi le maniche, è andato a pattare l’incontro per 7/5 e sullo slancio, fiducioso della sua prestazione, ha chiuso per 6/1. Altri punti per Bottari che si era aggiudicato la tappa romagnola di Sassuolo e porta così il suo bottino a 280 punti; Stimamiglio è a quota 200; Ciato 150; Guidi a 120. Prossima tappa l’ultima delle 3 utili dal 19 Giugno a Merano.

I Punti del circuito servono per aver assegnata la wild card nei tornei internazionali da parte del Comitato tecnico della Fit, appunto, ai giovani meritevoli. Le wild card negli Itf vengono date sia dal circolo organizzatore che dal settore tecnico nazionale della Fit. Questo circuito è stato promosso proprio per favorire gli incontri tra under 16 ed under 18 e per loro 3 le possibilità zonali di macroarea per potervici partecipare.

É proprio la prima edizione di questo circuito, una formula molto buona, per far avvicinare i giovani alle esperienze internazionali. Per il Veneto è stata scelta la sede vicentina, sia per l’ottima organizzazione che per le strutture a disposizione. Le donne hanno concluso ieri al Ct Vicenza di Sant’Antonino.