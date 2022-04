Tennis, Super Next Generation: finale femminile e semifinale maschile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Vicenza è in corso l’unica tappa veneta del Super Next Generation di Tennis. Nel draw rosa presso il Circolo Tennis Vicenza di Strada Sant’Antonino. Sabato 23 aprile alle 15.30 la finale. Tabellone da 60 tenniste diretto da Alberto Bovone con la supervisione dell’Ufficiale di Gara Fabio Giaretta. In finale ci sono la 2.6 under 16 veronese Sveva Zerpelloni, con già un pedigree internazionale e la tennista 2.6 in forza al Park di Villorba Nicole Iosio.

La veronese ha liquidato in due set la coetanea faentina in due impietosi set 6/2 6/0 candidandosi al podio. La giocatrice “trevigiana” invece ha faticato di più per domare la giocatrice di casa Caterina Novello. Specie nel secondo set dove la vicentina le ha provate davvero tutte per rimettere in parità l’incontro. Dopo un pesante 6/1, la berica sembrava avesse trovato il bandolo della matassa, ma l’allieva di Speronello è riuscita a rimanere lucida nei momenti topici e a chiudere per 6/4. Altra finale per lei dopo aver conquistato il Next Generation friulano.

Ai Comunali di via Monte Zebio erano 118 i giovani in lizza nel maschile diretto da Enrico Zen con la supervisione di Cesare Marsili. Dalle 14.00 le semifinali sono affidate all’arbitraggio del giudice di sedia Paolo Ledda di Arcugnano. Di fronte Umberto Ciato del Tc Padova ed il 2.8 forlivese Alex Guidi. Ciato che ha fruito del ritiro del dolorante vicentino Pavan nel corso del primo set, e Guidi che ha stoppato la cavalcatadel berico Pietro Cappellari. Una prova comunque convincente quella del tennista del palladio ‘98, che ha ritrovato il giusto percorso agonistico e la solidità mentale e fisica necessaria per sostenere questo livello di gioco.

L’altra semifinale maschile in programma per le 15.30 vede in lizza l’unico sopravvissuto di terza, il 3.1 riminese Sevan Bottari con il vincente del derby vicentino, il giocatore di casa Tommaso Stimamiglio. Finali Domenica 24 ore 11. Nata nel 2022 per dare l’opportunità a tutti gli agonisti under 16 e under 18 di mettersi in mostra e poter poi accedere alle tappe internazionali in Italia, questo circuito è diviso a macroaree. Veneto, Trentino e Alto Adige, Emilia Romagna e Friuli, sono i giocatori con tessera per quelle società che vi possono partecipare. Quelli che prendono più punti potranno ambire alle wild card del main draw (per i primi) e a quelle per le qualificazioni (ai secondi) dei tornei Itf che verranno organizzati in Italia. Competizioni aperte al pubblico con accesso a quelli muniti di Supergreen pass.