Tennis, serie A2: Tennis Comunali Vicenza pareggia 3-3 con i campani di Tennis Team Avino

Nella sesta giornata del campionato di serie A2 Tennis Comunali Vicenza é stato impegnato a San Giuseppe Vesuviano ospite del Tennis Team Avino.

Il risultato finale è sul 3-3, dopo una lunga giornata con la pioggia che costringe a giocare indoor su un solo campo non essendo l’altro omologato per la competizione nazionale.

Al termine dei singolari il risultato si è fermato sul 2-2 con i due punti che arrivano dagli ormai “soliti” G&G: Gabriele Bosio supera Marco Navarra per 6-2, 6-1, mentre Giovanni Peruffo regola Simone Sorbino per 6-2, 6-3.

Sconfitta al debutto stagionale per Tommaso Dal Santo, che si arrende a Nikolas Sanchez-Izquierdo Villar per 7-6, 6-4. Perde invece in tre set Riccardo Balzerani contro Luciano Taddeo Darderi per 5-7, 6-2, 3-6.



In doppio Balzerani/Dal Santo cedono a Darderi/Sanchez per 6-3, 6-4. Bosio/Peruffo, invece, non tradiscono i favori del pronostico e si impongono per 6-3, 6-2 contro Sorbino/Navarra confermando la loro imbattibilità stagionale e, soprattutto, regalando un punto importante alla squadra.

Domenica 27 novembre 2022 ultima trasferta del girone sui campi del Circolo Tennis Bologna.

LA FERMEZZA DI CAPITAN ENRICO ZEN

«Dobbiamo andare lì per vincere – esordisce il capitano Enrico Zen – in quanto i tre punti sono importantissimi sia per poter sperare ancora nei playoff sia, soprattutto, per evitare i playout. Certo, con il Lecce già matematicamente primo, tutto dipenderà da quello che succederà sugli altri campi, in particolar modo nella sfida tra Villasanta e Ferratella, che può decidere secondo e terzo posto, a nostro svantaggio. In ogni caso, tornando a noi, vorrei innanzi tutto ringraziare i miei vice capitani, Mirko Balestro e Sebastian Vazquez, che mi hanno sostituito egregiamente in una giornata davvero difficile, in cui la pioggia ci ha costretto a giocare al coperto nell’unico campo omologato: una maratona dalle 9 del mattino alle otto e mezza di sera, che ci ha fatto perdere anche l’aereo per tornare a casa. Bravi i ragazzi, con Gabriele Bosio e Giovanni Peruffo che si confermano una volta di più. E la mia soddisfazione è che si tratta davvero di due giovani che abbiamo visto crescere e maturare negli anni. Buon debutto stagionale anche per Tommaso Dal Santo che, pur sconfitto, ha lottato contro un avversario di qualità. Già, perché c’è da dire che contro di noi gli avversari hanno sempre schierato le migliori formazioni possibili, perciò tutto quello che abbiamo conquistato è merito nostro».

TABELLINO - Tennis Team Avino - Tennis Comunali Vicenza 3-3

SINGOLARI: Sanchez-Izquierdo (2.1) b. Dal Santo (2.2) 7-6(7) 6-4; Bosio (2.2) b. Navarra (2.4) 6-2 6-1; Darderi (2.1) b. Balzerani (2.1) 7-5 2-6 6-3; Peruffo (2.2) b. Sorbino (2.5) 6-2 6-3.

DOPPI: Darderi/Sanchez Iquierdo b. Balzerani/Dal Santo 6-3 6-4; Bosio/Peruffo b. Sorbino/Navarra 6-3 6-2.

Risultati 6^ giornata

Tennis Team Avino – Tennis Comunali Vicenza 3-3

CT Bologna – TC Villasanta 1-5

SSD Ferratella – CT Mario Stasi Lecce 1-5

Classifica: CT Mario Stasi Lecce 14; TC Villasanta 10; SSD Ferratella e CT Bologna 7, Tennis Comunali Vicenza 6, Tennis Team Avino 5, TC Siracusa 0.