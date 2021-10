Tennis, serie A1: Milan (Federtennis), "Ai Comunali Vicenza un ottimo vivaio"

Torna a “rombare” la squadra di serie A1 di Tennis Comunali Vicenza e lo ha fatto presentandosi nella sede Autogemelli, nuovo sponsor della società, in vista della prima giornata di campionato, in programma domenica 10 ottobre sui campi del TC Genova.

Alla presentazione era presente per un saluto il vicepresidente di Federtennis Gianni Milan.

ANCHE IL TENNIS E' IN RIPRESA

«Un grazie alla Bmw che affiancherà la Federtennis fino al 2024 e ad Autogemelli che ha deciso di sponsorizzare Tennis Comunali Vicenza, il circolo cittadino più prestigioso – ha affermato Milan – E’ pronta a scendere in campo la serie A1 dopo un anno tribolato a causa della pandemia e che ci aveva costretto ad una formula ridotta del campionato». «Adesso, invece, si ritorna alla normalità con due mesi importantissimi di eventi - prosegue il vicepresidente di Federtennis -. Ci saranno, infatti, anche il Next Gen a Milano, le ATP Finals a Torino e la Coppa Davis sempre nel capoluogo piemontese. Una visibilità, quindi, del nostro sport unica, paragonabile solo al calcio».

AI TENNIS COMUNALI VICENZA UN BEL LAVORO COL VIVAIO

«Devo rivolgere i miei complimenti a Tennis Comunali - continua Milan -: arrivare in serie A1 è stato un risultato importantissimo, mantenere la categoria altrettanto, ma soprattutto essere saliti a questo livello significa aver lavorato bene a livello giovanile. E sappiamo bene quanto contino i risultati dei giocatori del vivaio, a cui sono affidati due singolari e un doppio, nel massimo campionato».

NEL FUTURO A VICENZA ANCHE UNA SQUADRA DI PADEL

«E se Tennis Comunali Vicenza rappresenta un’eccellenza del tennis, mi piacerebbe presto avere in città una squadra di padel di serie A visto il successo, anche a livello sociale, che sta riscuotendo questo sport. L’augurio è di avere maggiori strutture e, soprattutto, circoli che sappiano valorizzare l’attività, partendo dai giovani per arrivare agli agonisti».

APPELLO ALLA REGIONE DEL VENETO

«Alla Regione Veneto, invece, rivolgo l’appello ad organizzare nel prossimo futuro un evento importante come sta già succedendo in regioni quali il Lazio, il Piemonte, la Lombardia, la Sicilia, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna».

Erano presenti all'incontro di ieri oltre agli atleti il presidente Enrico Zen, il sindaco Francesco Rucco e il direttore commerciale di autogemelli Francesco Fortuna.

Domenica 10 ottobre 2021 Tennis Comunali Vicenza debutta nel campionato di A1 sui campi del Tennis Club Genova per poi ospitare, in casa, Rungg e Selva Alta.