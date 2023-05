Tennis, play off e play out di serie C: il bilancio delle squadre vicentine

Ct Vicenza femminile vince in casa contro il Green Garden di Mestre e guadagna il pass per il tabellone nazionale. Affianca i Comunali di Vicenza che hanno anche loro vinto i play off domenica scorsa. Quindi saranno due i team vicentini uno maschile ed uno femminile a giocarsi la promozione, contro altrettante squadre di altre regioni, che verranno abbinate dal comitato nazionale.

Il tabellino degli incontri di Via Sant’antonino. Greco Lucchina Greta (Vi) 2.3 b. 2.7 Beatrice Pelosin (GG) 6/0 6/0; Segato Eva (Vi) 2.5 b. 2.7 Parente Sophie (GG) 6/3 6/7 6/3. Sartori Giulia (Vi) 2.6 b. 3.2 Monetti Laura (GG) 6/2 6/3. Per la serie C 2024: St Bassano maschile che vede sfumare la promozione contro la corazzata dell’Airone di Legnaro; nel femminile Comunali di Vicenza e St Bassano.

Retrocede in D1: Ct Vicenza maschile. Prossimo torneo: Ad Arzignano dal 13 al 21 Maggio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 11 Maggio.