Tennis, Internazionali Vicenza: dopo tre ore di gioco l'italiano Navone cede all'argentino Burruchaga

Gli Internazionali di Vicenza, Trofeo SL Service entrano nel vivo e giovedì 1 giugno 2023 in campo si sono viste due vere e proprie "battaglie" per raggiungere i quarti di finale del torneo con 80.000 dollari di montepremi.

TRE ORE DI GIOCO PER LA SFIDA TRA GLI ARGENTINI: BURRUCHAGA BATTE NAVONE

La più estenuante ha visto prevalere l’argentino Ramon Burruchaga sul connazionale Mariano Navone dopo quasi tre ore e mezza di scambi interminabili, break e contro break. Incertissimo fino all’ultimo punto, l’incontro è stato deciso da un dritto di Burruchaga nel tiebreak del terzo. Roman è il figlio di Jorge Burruchaga che nel 1986 segnò il gol che regalò il secondo mondiale all’Argentina capitanata da Diego Armando Maradona, e del padre ha sicuramente ereditato la “garra”, il carattere che non gli ha fatto abbassare la guardia nei momenti delicati del match.

BELLUCCI BATTUTO DA RODRIGUEZ TAVERNA

Vittoria in due set ma non meno sudata per un altro argentino Santiago Rodriguez Taverna, sul bravo Mattia Bellucci, arrivato ad un niente dalla conquista del secondo set che avrebbe spalancato le porta ad un’altra maratona.

IL CROATO SERDARUSIC BATTE L'ARTGENTINO TRUNGELLITI

Approfitta invece di un turno favorevole Nino Serdarusic, ventiseienne croato che oggi ha vinto l’ottavo di finale contro l’argentino Trungelliti per ritiro dell’avversario dopo che si trovava in vantaggio per 6-4, 3-1. Serdarusic è la sorpresa del torneo, essendosi qualificata per i quarti di finale partendo dalle qualificazioni, e avrà qualche energia in più da riversare domani nelle semifinali.

L’incontro serale vede opposti Francesco Passaro e il rumeno Nicholas David Ionel, mentre in campo ora sul centrale si è disputato l’ultimo quarto di doppio tra i brasiliani Romboli/Zorman e gli argentini Rodriguez Taverna/Navone

Nel doppio, avanzano in semifinale gli indiani Anirudh Chandrasekar e Vijay Sundar Prashanth, facili vincitori sulla coppia argentina Burruchaga/Comesana. Gli altri semifinalisti saranno i brasiliani Dutra Da Silva/Pucinelli De Almeida e la coppia giappo australiana composta da Rio Noguchi e Adam Taylor.

RISULTATI DEL 1 GIUGNO 2023 AGLI INTERNAZIONALI DI VICENZA

SINGOLARE - Rodriguez Taverna - Bellucci 6-3, 7-6; Burruchaga - Navone 6-4, 6-7, 7-6; Serdarovic - Trungelliti 6-4, 3-1 (rit.).

DOPPIO - Noguchi/Taylor - Martos Gornes 7-6, 6-3; Dutra Da Silva/Pucinelli De Almeida - Trungelliti/Coppejans 6-1, 6-4.