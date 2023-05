Tennis, Internazionali Città di Vicenza: il 20enne Llamas Ruiz batte Travaglia

Primo atto degli ottavi di finale degli Internazionali Città di Vicenza al Tennis Palladio di contrà della Piarda. Il ventenne spagnolo Pablo Llamas Ruiz ha sconfitto in tre set l’esperto Francesco Travaglia mostrando ritmo e sangue più freddo rispetto all’avversario, di undici anni più vecchio. Sotto di un set, l’iberico non ha perso la testa rimontando con regolarità e colpi profondi e pesanti.

Vittoria in tre set anche per l’argentino Francisco Comesana sull’ucraino Vitaliy Sachko, mentre il derby sudamericano tra Matheus Pucinelli de Almeida e Andrea Collarini è finito con la vittoria del brasiliano. Pucinelli ha sconfitto il finalista della passata edizione al termine del match più bello della giornata, con due set decisi da un solo break fatale dopo lunghi tratti di partita dominati da una regolarità impressionante.

Giovedì 1 giugno 2023 in campo gli altri quattro singolari che completeranno il quadro degli ottavi di finale. Curiosità per il qualificato Serdarusic, in campo all’ora di pranzo contro l’argentino Trungelliti, mentre la testa di serie numero uno Passaro giocherà il match serale alle 19 e 30 contro il rumeno Ionel.

I RISULTATI DEI MATCH DEL 31 MAGGIO 2023

P. Llamas Ruiz - Stefano Travaglia 4-6, 6-1, 6-2;

Matheus Pucinelli de Almeida - Andrea Collarini 6-3, 7-5;

Francisco Comesana - Vitaliy Sachko 6-3, 2-6, 6-3.

IL CALENDARIO PREVISTO GIOVEDI' 1 GIUGNO 2023

SINGOLARE - M. Trungelliti (ARG) vs N. Serdarusic (CRO); Burruchaga (ARG) vs Navone (ARG); Rodriguez Taverna (ARG) vs Bellucci (ITA), Passaro (ITA) vs Ionel (ROU).

DOPPIO - R. Burruchaga (ARG) / F. Comesana (ARG) vs A. Chandrasekar (IND) / V. Prashanth (IND); M. Bortolotti (ITA) / S. Martos Gornes (ESP) vs R. Noguchi (JPN) / A. Taylor (AUS); D. Dutra da Silva (BRA) / M. Pucinelli De Almeida (BRA) vs K. Coppejans (BEL) / M. Trungelliti (ARG)